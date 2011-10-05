Активисты Федерации автомобилистов России обвинили владивостокских чиновников в халатности

«Ух, дорога, ты скажи нам прямо – по тебе ли ездят на тот свет…и у черта, и у бога на одном, видать, счету, ты, российская дорога, семь загибов на версту…», - поют «гардемарины». Хоть и век уже не тот, а дороги остались все такими же.

Во Владивостоке автомобильными пробками уже никого не удивишь. В последний год это главная отличительная примета города. Кроме масштабных строек, причиной тому - состояние дорог.

По закону обязанность по содержанию дорог в надлежащем состоянии возложена на орган исполнительной власти, в ведении которого они и находятся. То есть федеральные дороги падают на плечи администрации края, а городские - на мэрию. Но это теоретически, на деле же бывает, что пока гром не грянет - мужик не перекрестится.

В начале июня с автомобилистами мы решили проехать по Чуркину, посмотреть, отчего воют его жители. Прокатились - и сказать, что были в шок, не сказать ничего… Новая дорога, которую прокладывают строители ТМК, – отдельная песня. Мы про привычный маршрут по Калинина. В объектив нашего фотоаппарата попали 23 участка, где состояние дороги запросто могло спровоцировать аварию. Так началась эпопея длиной в 3 месяца.

Сначала по каждому участку через интернет-приемную краевой прокуратуры были поданы заявления по факту ненадлежащего состояния автомобильных дорог. Недели через две пришли письменные уведомления, что заявления переданы на рассмотрение в ОГИБДД УВД Владивостока. В конце июня пришли ответы из ГИБДД: «По фактам, указанным в заявлении, начальнику управления содержания жилого фонда и городских территорий Владивостока КАРПЕЧЕНКОВУ Н.В. направлено предписание для устранения недостатков содержания дорог в безопасном для движения состоянии». Предписание – юридический документ, который обязывает, однако...

С момента письма из ГИБДД,прошло ровно два месяца - и только тогда пришла реакция управления. Начальник управления поручил директору МУПВ «Дороги Владивостока» в рамках муниципального контракта провести работы по дорожному полотну, люкам и ливневкам, попавшим в заявления. Два месяца понадобилось чиновнику, чтобы дать поручение исправить аварийную ситуацию. Два месяца дороги могли спровоцировать аварию с жертвами. Сколько же надо времени на выполнение поручения?

Сроки для МУПВ «Дороги Владивостока» заканчивались в середине сентября. И на днях тем же составом мы проехались контрольным рейдом по тем участкам, которые, если судить по ответам, уже должны быть отремонтированы, ливневки обновлены, а люки прикрыты. Но не тут-то было. Лишь по 4 из 23 участков был сделан ремонт. Только по улице Калинина в сентябре мы насчитали 16 открытых и полуоткрытых ливневок без решеток. В ночное время этот участок можно смело окрестить экстрим-трассой, так как попадание колесом на небольшой скорости в ливневку грозит автомобилю ремонтом, а если водитель превысит скорость, то могут быть жертвы.

После рейда мы вновь направили заявление в прокуратуру, а по тем участкам, которые лишь на бумаге числятся отремонтированными, - жалобу на бездействие тех, в чью обязанность входит эта работа. Посмотрим, как быстро в этот раз накроют люки крышками и отремонтируют ямы. Авось до снега у властей дойдут руки до дорог Чуркина?