Во Владивостоке продавцы подержанных иномарок из Японии приехали на "Зеленый угол" на "разборки"

Японский бизнес решил на месте разобраться, как помочь дальневосточному автобизнесу.

Прибывшая во Владивосток японская делегация в составе представителей деловых и правительственных кругов Японии посетила авторынок "Зеленый угол", Японский центр во Владивостоке, СТК "Примринг" и компанию "Сумотори". А накануне гости из Страны восходящего солнца побывали в администрации Приморского края, Дальневосточном таможенном управлении и компании FESCO.

Целью визита наших восточных соседей является установление партнерских отношений с российскими предпринимателями и развитие взаимовыгодных экономических отношений. По мнению руководителя парламентского комитета ЛДПЯ госпожи Юкари САТО, необходимость во взаимном сотрудничестве должна сохраняться даже в такие сложные времена, как сегодня. В пятницу, 5 сентября, делегация прибудет в Хабаровск, где проведет аналогичные встречи с бизнес-сообществом Приамурья.

По сведениям, которыми располагает газета «Золотой Рог», гостей на авторынке «Зеленый угол» интересовала возможность выхода из трудной ситуации, в которой оказался дальневосточный авторынок подержанных «японок». Японцев просто шокировали условия ввоза в Россию популярных «бэушек». Цена на подержанные автомобили, при пересечении российской границы буквально взлетает многократно. В российских СМИ (как правило, в центральных) не раз утверждалась, что торговля подержанными авто для Японии мало что значит. Однако, как убедились участники встречи на «Зеленом углу», в Японии - это целый масштабный сектор бизнеса, в котором создано большое количество рабочих мест. И японский бизнес весьма озаботило падение российского авторынка.

Подробности читайте во вторник в деловой газете «Золотой Рог».

Татьяна Загривенко. ZRPRESS.RU, Владивосток.