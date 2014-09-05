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Во Владивостоке продавцы подержанных иномарок из Японии приехали на "Зеленый угол" на "разборки"
Японский бизнес решил на месте разобраться, как помочь дальневосточному автобизнесу.
Прибывшая во Владивосток японская делегация в составе представителей деловых и правительственных кругов Японии посетила авторынок "Зеленый угол", Японский центр во Владивостоке, СТК "Примринг" и компанию "Сумотори". А накануне гости из Страны восходящего солнца побывали в администрации Приморского края, Дальневосточном таможенном управлении и компании FESCO.
Целью визита наших восточных соседей является установление партнерских отношений с российскими предпринимателями и развитие взаимовыгодных экономических отношений. По мнению руководителя парламентского комитета ЛДПЯ госпожи Юкари САТО, необходимость во взаимном сотрудничестве должна сохраняться даже в такие сложные времена, как сегодня. В пятницу, 5 сентября, делегация прибудет в Хабаровск, где проведет аналогичные встречи с бизнес-сообществом Приамурья.
По сведениям, которыми располагает газета «Золотой Рог», гостей на авторынке «Зеленый угол» интересовала возможность выхода из трудной ситуации, в которой оказался дальневосточный авторынок подержанных «японок». Японцев просто шокировали условия ввоза в Россию популярных «бэушек». Цена на подержанные автомобили, при пересечении российской границы буквально взлетает многократно. В российских СМИ (как правило, в центральных) не раз утверждалась, что торговля подержанными авто для Японии мало что значит. Однако, как убедились участники встречи на «Зеленом углу», в Японии - это целый масштабный сектор бизнеса, в котором создано большое количество рабочих мест. И японский бизнес весьма озаботило падение российского авторынка.
Подробности читайте во вторник в деловой газете «Золотой Рог».
Татьяна Загривенко. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Luzan16:33, 05.09.2014#
Ко мне на "зелёнку" тоже приезжали в 1998-99 году, аккурат после дефолта. . . Предлагали тему: Они грузят и отправляют во Влад-ок, а я встречаю, растомаживаю, делаю в ГАИ постановку со снятием, продаю, а вся прибыль пополам после реализации. . . СБС АГРО Банк (директор Н. Г. Садомский), На тот момент имел (если я не путаю), 53 филиала по России. Чел приходит в банк, например г. Новосибирска и выбирает а/м по инету (как с ДРОМ. РУ). Независимый эксперт "Компетента" осматривает, даёт заключение о состоянии (битьё, был ли ремонт и тд). Чел даёт добро и заключая договор с банком, прямо в Новосибе, кладёт деньги на акредитив. А я отправляю сеткой или контейнером. . . А ДЕФОЛТ ТАКУЮ ТЕМУ УБИЛ!!!
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Inferno18:47, 08.09.2014#
На зелёнке одно битьё, топляки и прочий неликвид, купленный за бесценок, замазанный под новые авто. 2 раза покупал на зелёнке, обе машины битые. Друг покупал на зелёнке, та же песня. После 2000г, когда и покупал последнее авто там, туда не ходец и не ходун. Аукционы, дилеры, с рук only. А вы ждите лохов из дикой центральной россеи. Конечно мусор продавать по ценам нормальных авто, подняться можно. Как один к*зёл продаёт восстановленные трубы по цене новых, а их рвёт каждый год, тоже "зарабатывает" там, вешать таких.
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Японцы обеспокоены снижением собственных прибылей? Они видать подзабыли, что ввели против нас санкции, так что пусть закупают медведей и начинают им лапы сосать, ну или до чего дотянутся. Вот же двуликие твари какие, взаимовыгодные отношения приехали строить.