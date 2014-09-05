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Приморский авторынок
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Во Владивостоке продавцы подержанных иномарок из Японии приехали на "Зеленый угол" на "разборки"

05 Сентября 2014, 11:43 | Владивосток

Японский бизнес решил на месте разобраться, как помочь дальневосточному автобизнесу.

Прибывшая во Владивосток японская делегация в составе представителей деловых и правительственных кругов Японии посетила авторынок "Зеленый угол", Японский центр во Владивостоке, СТК "Примринг" и компанию "Сумотори". А накануне гости из Страны восходящего солнца побывали в администрации Приморского края, Дальневосточном таможенном управлении и компании FESCO.

Целью визита наших восточных соседей является установление партнерских отношений с российскими предпринимателями и развитие взаимовыгодных экономических отношений. По мнению руководителя парламентского комитета ЛДПЯ госпожи Юкари САТО, необходимость во взаимном сотрудничестве должна сохраняться даже в такие сложные времена, как сегодня. В пятницу, 5 сентября, делегация прибудет в Хабаровск, где проведет аналогичные встречи с бизнес-сообществом Приамурья.

По сведениям, которыми располагает газета «Золотой Рог», гостей на авторынке «Зеленый угол» интересовала возможность выхода из трудной ситуации, в которой оказался дальневосточный авторынок подержанных «японок». Японцев просто шокировали условия ввоза в Россию популярных «бэушек». Цена на подержанные автомобили, при пересечении российской границы буквально взлетает многократно. В российских СМИ (как правило, в центральных) не раз утверждалась, что торговля подержанными авто для Японии мало что значит. Однако, как убедились участники встречи на «Зеленом углу», в Японии - это целый масштабный сектор бизнеса, в котором создано большое количество рабочих мест. И японский бизнес весьма озаботило падение российского авторынка.

Подробности читайте во вторник в деловой газете «Золотой Рог».

Татьяна Загривенко. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Дмитрий Фомичев
Теги: рынки  авто  Япония 



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Комментарии

  • абырвалГ12:10, 05.09.2014#

    Японцы обеспокоены снижением собственных прибылей? Они видать подзабыли, что ввели против нас санкции, так что пусть закупают медведей и начинают им лапы сосать, ну или до чего дотянутся. Вот же двуликие твари какие, взаимовыгодные отношения приехали строить.

  • Борменталь15:18, 08.09.2014#

    Против нас, это против кого? Ты из той воровской группировки, которой въезд в Японию закрыли? Так и правильно ефиг вам там делать, после вас миллиарды со счетов пропадают. Нормальным людям япы никаких санкций не устраивали, любой нормальный подтвердит.

  • все12:10, 05.09.2014#

    мы с вами дежитесь

  • 12312:15, 05.09.2014#

    Зато Путлер изо всех сил тазы свои спонсирует программами разными. . .

  • Псевдоним12:18, 05.09.2014#

    Товарищи японцы. ваши автомобили чем свежее тем более хреновее. Короче дешмань и безликость, вы вспомните старые марки крауны, сейчас даже ковриков таких нет как в них были, а бампера стали картонными, вы приближаетесь к жигулям и ладам по качеству и безликости.

  • Luzan16:33, 05.09.2014#

    Ко мне на "зелёнку" тоже приезжали в 1998-99 году, аккурат после дефолта. . . Предлагали тему: Они грузят и отправляют во Влад-ок, а я встречаю, растомаживаю, делаю в ГАИ постановку со снятием, продаю, а вся прибыль пополам после реализации. . . СБС АГРО Банк (директор Н. Г. Садомский), На тот момент имел (если я не путаю), 53 филиала по России. Чел приходит в банк, например г. Новосибирска и выбирает а/м по инету (как с ДРОМ. РУ). Независимый эксперт "Компетента" осматривает, даёт заключение о состоянии (битьё, был ли ремонт и тд). Чел даёт добро и заключая договор с банком, прямо в Новосибе, кладёт деньги на акредитив. А я отправляю сеткой или контейнером. . . А ДЕФОЛТ ТАКУЮ ТЕМУ УБИЛ!!!

  • Luzan16:44, 05.09.2014#

    Кстати о птичках. . . Это не "пурга". Эту мою тему знали все, кто на тот момент занимался японками. Серёга Иконников, тот что сейчас "держит" площадку центрального рынка, тогда у меня работал продавцом. . . Всего было 10 продавцов. . .

  • Luzan16:55, 05.09.2014#

    Эх понеслись воспоминания. . . Тогда у меня продавцом работал и Саня Градуленко. . . Сейчас хозяин автомагазина "Рено", что на адм. Юмашева, между ост. "Баляева" и "Роддомом" по левой стороне. . .

  • Псевдоним13:45, 08.09.2014#

    ага, а еще он отец одноклассницы моей дочери

  • 36221:35, 05.09.2014#

    После прибывания во Владивостоке японская делегация была потрясена красотой русских детей, а всё остальное, к чему мы прикасаемся руками, полное дерьмо.

  • Вадим03:59, 08.09.2014#

    А к чему это вы прикасаетесь?

  • Inferno18:47, 08.09.2014#

    На зелёнке одно битьё, топляки и прочий неликвид, купленный за бесценок, замазанный под новые авто. 2 раза покупал на зелёнке, обе машины битые. Друг покупал на зелёнке, та же песня. После 2000г, когда и покупал последнее авто там, туда не ходец и не ходун. Аукционы, дилеры, с рук only. А вы ждите лохов из дикой центральной россеи. Конечно мусор продавать по ценам нормальных авто, подняться можно. Как один к*зёл продаёт восстановленные трубы по цене новых, а их рвёт каждый год, тоже "зарабатывает" там, вешать таких.

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