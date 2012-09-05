Грузовики во Владивостоке будут ездить по ночам

С 7 по 10 сентября транспортным компаниям, осуществляющим перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов, рекомендовано передвигаться по Владивостоку в ночное время. Об этом сообщили в департаменте промышленности и транспорта Приморского края. По словам специалистов, производить доставку грузов по территории Владивостока транспортные компании могут с 22:00 часов до 06:00 часов.

Между тем, организациям, осуществляющим во Владивостоке поставку опасных грузов, в том числе взрывоопасных, радиоактивных и отравляющих веществ, рекомендовано воздержаться от их поставки с 7 по 10 сентября.

Специалисты также советуют организациям, осуществляющим потребление или получение опасных грузов, заранее сформировать необходимый запас на эти 4 дня, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Золотой Рог».