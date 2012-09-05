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Грузовики во Владивостоке будут ездить по ночам
С 7 по 10 сентября транспортным компаниям, осуществляющим перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов, рекомендовано передвигаться по Владивостоку в ночное время. Об этом сообщили в департаменте промышленности и транспорта Приморского края. По словам специалистов, производить доставку грузов по территории Владивостока транспортные компании могут с 22:00 часов до 06:00 часов.
Между тем, организациям, осуществляющим во Владивостоке поставку опасных грузов, в том числе взрывоопасных, радиоактивных и отравляющих веществ, рекомендовано воздержаться от их поставки с 7 по 10 сентября.
Специалисты также советуют организациям, осуществляющим потребление или получение опасных грузов, заранее сформировать необходимый запас на эти 4 дня, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«Золотой Рог».
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