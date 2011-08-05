Владивостокским стритрейсерам пригрозили тюрьмой

«Молодые люди! Ваше увлечение смертельно опасными гонками на «прокачанных тачках» по ночным улицам Владивостока – не проявление крутости и мужественности, а тяжелая форма хулиганства, выраженная в циничном и наплевательском отношении к чувствам и правам других людей – на вечерний покой, ночной отдых, безопасность при пересечении улиц и дорог. Во всем мире люди, игнорирующие нормы человеческого общежития и морали, автоматически сами себя ставят за пределы цивилизованного общества. И общество, в порядке самозащиты, поступает с ними соответствующим образом.

Это обращение – не очередное предупреждение любителям ночных «гонок», вас уже много раз предупреждали. Это не просьба - мы не собираемся ни о чем вас просить, как не собираемся впустую взывать к вашей совести, порядочности, человеколюбию и прочим моральным качествам – их у вас нет и быть не может.

Обращаем ваше внимание на то, что общественность города Владивостока, Общественный совет при Управлении МВД России по Приморскому краю, руководство Управления МВД РФ по Приморскому краю, при поддержке администрации г. Владивостока и администрации Приморского края планируют обратиться к руководству страны, МВД, депутатам Государственной Думы с просьбой: в кратчайшие сроки разработать и принять соответствующие поправки в Уголовный Кодекс Российской Федерации и Правила дорожного движения Российской Федерации, введя в систему уголовного права такое понятие, как «стритрейсерство» и установив за него весьма жесткую ответственность. Обращение будет подготовлено на ближайшем пленарном заседании Общественного совета при УМВД РФ по Приморскому краю.

По большому счету, ваши ночные «развлечения» - это не легкие и невинные «шалости», а общественно опасное явление, ответственность за которое должна быть максимально ужесточена, вплоть до реальных сроков изоляции от общества, лишения права управления автотранспортом, конфискации автомобилей и выплате значительных сумм штрафов.

Терпение закончилось».