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Sollers во Владивостоке выпустил 5-тысячный SsangYong New Actyon
Автомобильный завод Sollers во Владивостоке 1 июля выпустил 5-тысячный кроссовер SsangYong New Actyon, сообщила пресс-служба ООО «Соллерс - Дальний Восток». Юбилейный автомобиль прошел все тестовые испытания и готов к отправке к своему покупателю.
На данный момент на автозаводе «Соллерс - Дальний Восток» из 5 тыс. произведенных кроссоверов New Actyon 2,515 тыс. имеют полный привод, 2,485 тыс. – передний. 2,070 тыс. оснащены механической коробкой передач, 2,930 тыс. – автоматической. В 2,963 тыс. автомобилей стоит дизельный двигатель мощностью 175 л.с., в 2,037 тыс. мощность двигателя составляет 149 л.с.
Производство New Actyon запущено на автозаводе 23 декабря 2010 года. В июле на линии рамных внедорожников и внедорожников с несущим кузовом будет производиться 123 машины в сутки.
Ранее сообщалось, что группа Sollers планирует произвести на автомобильном заводе во Владивостоке в 2011 году 30 тыс. машин SsangYong. Предприятие собирает 5 моделей SsangYong - Kyron, Rexton, Actyon, Actyon Sports и New Actyon. Общий объем инвестиций в проект составляет более 1,8 млрд рублей.
Досье "ЗР"
Группа Sollers запустила автомобильное производство во Владивостоке 29 декабря 2009 года. В 2010 году «Соллерс - Дальний Восток» произвело около 14 тыс. автомобилей SsangYong при первоначально планировавшихся 11 тыс. автомобилей. Таким образом, выпуск в 2011 году может вырасти более чем в 2 раза.
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