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Послесловие к визиту

05 Июля 2011, 01:17 | Владивосток

Визит президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА накануне Дня города запомнился автомобилистам Владивостока необычным явлением – полным отсутствием пробок в центре города.

Из опасений этих самых пробок на перекрытых улицах в ожидании проезда высокого гостя многие в этот день не рискнули выехать в город. Однако списать необычно свободный трафик только на уменьшение числа автомобилей не получится – не тот порядок цифр. Выдвигалось также предположение, что чиновники использовали административный рычаг – дескать, «посоветовали» перевозчикам проредить маршруты.

«ЗР» проверил: слухи о давлении, оказанном на общественный транспорт, оказались беспочвенными.

«Наши автобусы вышли на линии в полном составе, - сообщил «ЗР» сотрудник одной из транспортных компаний Константин ЯКУБОВСКИЙ, - никаких просьб или предписаний из администрации мы не получали. То, что движение в центре было свободным, отметили все без исключения водители. Главная заслуга в этом – наших доблестных ДПС, которые, возможно, единственный раз за всю историю города, исполняли свои прямые обязанности по регулированию движения. Убирали неправильно припаркованные автомобили, разгоняли частных таксистов с автобусных остановок, принимали меры по предотвращению заторов. Почему они не делают эту работу ежедневно – вот вопрос».

«С парковкой гаишники переборщили, - недоволен автомобилист Сергей СТЕПАНОВ. - Выгоняли людей даже с официальных парковок. Из-за того, что ДПС перекрыли все парковочные места у железнодорожного и морского вокзалов, я не смог встретить человека с поезда. Он с чемоданами был вынужден ехать на автобусе».

И все-таки, как показал визит Медведева, Владивосток может обходиться без пробок. Однако, какова плата за их отсутствие, и что нужно для упорядочивания движения в краевом центре – это может стать темой научной диссертации. Готов ли кто-нибудь к ее защите?

Автор: Дмитрий Фомичев
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