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Приморский авторынок
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Во Владивостоке состоится автосалон

05 Апреля 2013, 09:47 | Владивосток

Автосалон «Приморская весна 2013» пройдет с 12 по 14 апреля в «Чемпионе» ВГУЭС.

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса  уже третий раз на своей площадке проводит автосалон «Приморская весна».

В первый день работы автосалона состоится пресс-конференция для прессы, а также партнерская конференция руководителей предприятий-участников, а также компаний «Сатурн Хай Тек» и «ММС» (г. Москва), посвящённая автомобильным мультимедийным, навигационным и охранным системам.

Второй и третий день Автосалона предусматривают насыщенную шоу-программу с участием спортсменов и творческих коллективов, конкурс красоты «Мисс Приморская весна – 2013», конкурсы для зрителей с призами от организаторов и участников Автосалона.

Изюминкой автосалона станет премьерный показ документального фильма «RFC-2012», повествующего о невероятных приключениях приморских автоспортсменов на всемирно известной внедорожной гонке в Малайзии в декабре минувшего года. После показа герои фильма – абсолютные чемпионы RFC-2012 Роман КУЛЬБАК и Алексей КОНСТАНТИНОВИЧ, бронзовые призёры RFC-2012 Валерий ЛЮБАРЕНКО и Александр ЛЕОНОВ, а также автор фильма Олег КАБАЛИК – поделятся со зрителями своими впечатлениями о соревнованиях и планами на будущие победы. Показ состоится 14 апреля в 16:00 в Театрально-концертном комплексе «Андеграунд».

Александра БОЛЬШАКОВА, ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: выставка  авто  спорт  ВГУЭС 



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Комментарии

  • Справедливый19:34, 08.04.2013#

    Люди, скажите, мне одному кажется, что заголовок не правильный? На мой взгляд, автосалон, это здание в котором происходит выставка, но сам автосалон не может состояться. Это равносильно заголовку: "во Владивостоке состоялся кинотеатр".

  • Мимо проходил 19:34, 08.04.2013#

    Путяраятъ прав . Воровать нуно честно . Чеснок бизнес отгребем и честно скиприм. Люди горбом трудились . Чесные . Выжили с Ро$$ии . Мы Русские ! . . . . . . По всему миру разбросанные . Пока живы собиратели и созидатели новый мир будет . Русский. ! Сохраним культуру , сохранится сами .

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