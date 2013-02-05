Роман Карманов: Организация транспортного обслуживания Владивостока станет более гибкой

Администрация Владивостока, несмотря на предстоящие в этом году выборы главы администрации города, строит далеко идущие планы по развитию общественного транспорта. О его перспективах «ЗР» рассказал заместитель главы администрации краевого центра Приморья Роман КАРМАНОВ.

- Какие наиболее серьезные изменения в работе общественного транспорта ждут в этом году жителей Владивостока?

- Самое главное изменение заключается в том, что организация движения общественного транспорта столицы Приморья станет более гибкой. Что я имею в виду?

Из-за сложного рельефа во Владивостоке неправильно использовать только автобусы большой вместимости. На многих участках дорожной сети они не могут работать по соображениям безопасности. Особенно это очевидно стало сейчас, когда запущены автобусы по новым мостам. Пассажирский транспорт может попадать на мост Золотой только через тоннель. Мимо ОТВ на ул. Луцкого большие автобусы просто не зайдут. И в обратном направлении резкий спуск от фуникулера. Можете сами начертить маршрут до центра, при условии, что с фуникулера к скверу Суханова спускаться нельзя.

О том, что такие проблемы возникнут, мы знали, поэтому заложили в бюджет средства на покупку автобусов малой вместимости, чтобы пустить по «короткому плечу». В городе огромное количество мест, где исторически общественный транспорт не ходил. А мы пустим.Мы остановили выбор на микроавтобусах «Фольксваген Крафтер». Обсуждали ценовые условия с немцами почти 4 месяца и сумели добиться снижения до 1 млн 930 тыс. рублей за микроавтобус, притом что машины будут оснащены автоматическими сдвижными дверями и мощными моторами.

Первые машины начнут поступать в мае. В 2013 году получим первую сотню и еще столько же надеемся закупить в 2014 году. Так что нам предстоит найти еще 200 водителей, что весьма непросто.

Малые автобусы должны обеспечить подвоз к социальным объектам, расположенным в труднодоступных местах. Они необходимы для обслуживания коротких маршрутов между микрорайонами. Плюс есть места , где мы не можем пустить крупные автобусы из-за узких дорог. Мы провели и продолжаем объемную работу с обращениями граждан. Собрали паспорт проблем и определили, куда бы граждане хотели, чтобы ходили автобусы. На многих маршрутах целесообразнее использовать микроавтобусы.

- Кстати, мэрию критиковали за то, что администрация приобрела большие и дорогие немецкие МАНы. Вместо них можно было значительно дешевле приобрести корейские автобусы. Разве не так?

- Да, корейские автобусы ДЭУ или Хендай, подобные тем, что наводнили Владивосток, можно купить примерно в два раза дешевле. Но попробуйте забраться в них в инвалидной коляске! Это нереально. Городу нужны низкопольные автобусы. А корейские же низкопольные автобусы того же уровня, что и МАНы, стоят уже около 7-8 млн рублей, что по цене близко к стоимости МАНов, которые мы покупаем. Но МАНы славятся еще и своей надежностью, они могут служить десятилетиями. Кроме того, одна из важных целей, которой мы надеялись достичь, покупая технику, на которой ездит весь цивилизованный мир, - поднять планку пассажирских перевозок. Я считаю, что это удалось.

- Планируется ли вводить во Владивостоке новые транспортные маршруты?

- Да, конечно. В этом году мы хотим запустить короткий маршрут от ул. Катерной до фуникулера, чтобы на нем можно было спускаться на ул. Светланскую. Затем - до Второй Речки. И с поступлением первых малых автобусов обязательно запустим маршрут из Центра города вверх к ул. Луцкого и на Золотой мост.

- Когда планируется пустить трамвай на Борисенко?

- В прошлом году много копий сломано по этому вопросу. У решения восстановить трамваи в этом районе было много противников. Но на этот счет мы последовательно отстаивали свою позицию, поскольку убеждены, что вернуть трамваи необходимо. Работы по восстановлению путей начались 15 января. К июлю-августу 2013 года, надеюсь, трамваи пойдут.

- Какие у мэрии планы в отношении электротранспорта в целом?

- Трамвай Владивостоку, конечно, нужен, но это должен быть современный трамвай, а это очень недешевое удовольствие. Вот у меня на столе лежит подготовленный специалистами ДНИИМФ проект по скоростным трамваям в краевом центре Приморья. В зависимости от производителей километр пути может обойтись почти в миллион евро. Вряд ли мы осилим такой проект без федеральной помощи.

Если говорить о ближайших наших планах, то мы намерены восстановить троллейбусное сообщение от Покровского парка до станции Спутник. В течение 5-7 лет думаем закупить еще около 25 троллейбусов. Два новых низкопольных троллейбуса выйдут на линии в этом году.

- Есть ли у мэрии планы, как разгрузить городские дороги, например, в центре, где регулярно возникают пробки?

- Обсуждаются самые разные проекты - от строительства парковок до переноса городской администрации в другой район, где в результате мог бы возникнуть новый деловой центр, и тогда потоки перераспределятся. В любом случае, эта тема постоянно находится в повестке дня, и поиски решения ведутся интенсивно.

Олег ЖУНУСОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.