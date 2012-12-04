Конвейер Sollers не простаивает

Автомобильный завод Sollers во Владивостоке в январе-октябре 2012 года увеличил производство внедорожников SsangYong по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 26,6%, до 26,106 тыс. Кроме того, в октябре с конвейера завода вышли 294 компактных кроссовера Mazda СХ-5.

В апреле 2012 года «Соллерс - Дальний Восток» запустил в производство обновленный пикап SsangYong Actyon Sports. В марте появился кроссовер SsangYong Actyon с бензиновым двигателем и некоторыми обновлениями экстерьера и интерьера. В июне стартовало производство рестайлингового внедорожника SsangYong Rexton W. В октябре с конвейера сошла долгожданная комплектация кроссовера SsangYong Actyon бензин + автомат.

«В сентябре заработало новое производство «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус. Налажен выпуск Mazda CX-5. В 2013 году ожидается запуск производства ООО «Соллерс Бусан», где уже вовсю идет монтаж оборудования для выпуска Toyota Land Cruiser Prado. Весной мы ожидаем старта производства седана Mazda 6, а также появится Mazda CX-5 с дизельным двигателем», - рассказывает руководитель департамента по связям с общественностью ООО «Соллерс - Дальний Восток» Варвара НАСЫРЬ.

Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".