Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Конвейер Sollers не простаивает
Автомобильный завод Sollers во Владивостоке в январе-октябре 2012 года увеличил производство внедорожников SsangYong по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 26,6%, до 26,106 тыс. Кроме того, в октябре с конвейера завода вышли 294 компактных кроссовера Mazda СХ-5.
В апреле 2012 года «Соллерс - Дальний Восток» запустил в производство обновленный пикап SsangYong Actyon Sports. В марте появился кроссовер SsangYong Actyon с бензиновым двигателем и некоторыми обновлениями экстерьера и интерьера. В июне стартовало производство рестайлингового внедорожника SsangYong Rexton W. В октябре с конвейера сошла долгожданная комплектация кроссовера SsangYong Actyon бензин + автомат.
«В сентябре заработало новое производство «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус. Налажен выпуск Mazda CX-5. В 2013 году ожидается запуск производства ООО «Соллерс Бусан», где уже вовсю идет монтаж оборудования для выпуска Toyota Land Cruiser Prado. Весной мы ожидаем старта производства седана Mazda 6, а также появится Mazda CX-5 с дизельным двигателем», - рассказывает руководитель департамента по связям с общественностью ООО «Соллерс - Дальний Восток» Варвара НАСЫРЬ.
Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".
Новости тематики
- В Приморье растаможить импортный автомобиль без "Эры-ГЛОНАСС" можно, передвигаться на нем - нет
- Южнокорейский автопроизводитель приостановил ввоз машин в Россию
- Во Владивостоке начали собирать обновленные Mazda CX-5 и Mazda 6
- Популярному авторынку "Зеленый угол" жить осталось до весны
- Дальневосточники отказываются от бэушных иномарок из Японии
- В программе автоутилизации обнаружена "черная дыра"
- Во Владивостоке продавцы подержанных иномарок из Японии приехали на "Зеленый угол" на "разборки"
- Во Владивостоке собран десятитысячный Toyota Land Cruiser Prado
- Во Владивостоке на заводе "Соллерс" в 2013 году выпустили более 68 тысяч автомобилей
- Правительство подкинуло приморским автовладельцам очередную нерешаемую проблему
Новости раздела
- Водителям-приморцам предлагают работу на ВЭФ-2018 по смешным расценкам
- Владивостокская кольцевая дорога будет платной
- Автодилеры Владивостока выступили против закрытия рынка правого руля
- Во Владивостоке старые "корейцы" не выдержали конкуренции с новыми "Газелями"
- Во Владивостоке появится альтернативный проезд в самый проблемный район города
- Во Владивостоке начали собирать новый кроссовер
- Автозавод "Соллерс" во Владивостоке будет собирать новый кроссовер
- Автозавод во Владивостоке ушел на новогодние каникулы
- Во Владивостоке открылся дилерский центр всемирно известного французского автобренда
- Во Владивостоке начинают делать кусок ВКАДа
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела