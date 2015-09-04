ВЭФ: производство двигателей Mazda во Владивостоке может начаться уже в 2017 году

Mazda и "Соллерс" подпишут на ВЭФ соглашение о производстве во Владивостоке автодвигателей на экспорт, сообщает деловая газета "Золотой Рог"

Японский автопроизводитель Mazda и российский Sollers в пятницу подпишут соглашение по производству двигателей Mazda на экспорт, сообщает корреспондент Деловой газеты "Золотой Рог" с пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Подписание соглашения анонсировал на заседании глава Sollers Вадим ШВЕЦОВ, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

"Бытует мнение, что на Дальнем Востоке нельзя производить продукты хай-тэка, то есть с высокими переделами. Это не соответствует действительности по факту. Сегодня мы с компанией Mazda подписываем соглашение о старте будущего проекта, проекта экспортно- ориентированного. Мы собираемся производить вместе двигатели Mazda для экспортных рынков. Это серьезный инновационный экспортно-ориентированный проект. Надеюсь, что в 2017 году такой проект будет запущен, и мы вместе будем производить здесь хайтэковскую продукцию, по сути, всего мира", - сказал глава Sollers.

Ранее Вадим Швецов говорил, что японцам так нравится работать на Дальнем Востоке и во Владивостоке, что они предложили сделать двигательный завод для экспорта в Китай и в Японию". Планируется, что это будет завод полного цикла двигателей для всех моделей Mazda. Объемы производства - более 50 тыс. двигателей в год..

ООО "Соллерс - Дальний Восток" (100%-ная "дочка" "Соллерс") уже подтвердило готовность осуществлять функции управляющей компании по координации реализации проекта создания ОЭЗ на Дальнем Востоке, а также приняло на себя обязательства привлечь не менее 50% запланированного объема внебюджетных инвестиций в создание и функционирование ОЭЗ.

Sollers имеет площадку во Владивостоке, сообщает газета "Золотой Рог". ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (СП Mazda и "Соллерс") выпускает автомобили Mazda (Mazda CX-5 и Mazda 6) и SsangYong (Rexton, Kyron, Actyon и Actyon Sports). Мощность предприятия составляет 60 тыс. автомобилей в год. Полная проектная мощность - 100 тыс. автомобилей.

Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток., остров Русский.