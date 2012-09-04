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Во Владивостоке изменена схема движения автотранспорта в районе фабрики «Заря»
ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября, ZRPRESS. В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения, увеличения пропускной способности участка дороги на пересечении проспекта 100-летия Владивостока, ул. Чапаева и ул.Лесной, а также для повышения интенсивности движения принято решение о частичном изменении схемы движения автотранспорта на данном участке улично-дорожной сети.
Согласно новой схеме запрещены повороты налево при движении с ул. Чапаева и ул. Лесной, а также запрещён левый поворот на ул.Чапаева и разворот при движении по проспекту 100-летия Владивостока.
Изменения коснулись и движения общественного транспорта. Как сообщили в управлении транспорта администрации города Владивостока, общественный транспорт (маршруты №№ 2 «Луговая - Чкалова», 41ч «Семеновская - Чкалова», 41э «Луговая - Чкалова», 59 «Маяк – ф-ка «Заря», 64э «б. Тихая – ф-ка «Заря») осуществляет разворот в районе остановки общественного транспорта «Академическая» (проспект 100-летия Владивостока, 159а).
Администрация Владивостока просит автолюбителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
«Золотой Рог».
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