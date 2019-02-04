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Во Владивостоке начали строительство восьмиэтажной автостоянки
По проекту фирмы «Мосгорпроект-мастерская №5» в районе второго 27-этажного многоквартирного жилого дома в районе ул. Гоголя 35, строящегося по заказу ЖСК «Голубиная падь», началось строительство многоуровневой автостоянки, которая входит в состав этого жилого комплекса, сообщает газета "Золотой Рог". Столичные специалисты, учитывая стесненность участка застройки, предложили сделать объект повышенной высотности – восемь этажей, что позволит размещать на парковке 220 автомашин.
Проектировщики отметили, что «стиль архитектурного решения, пластика фасада, цветовая гамма наружной отделки позволяют этому объекту органично вписаться в окружающую среду близстоящих домов. Автостоянка имеет прямоугольную форму с двумя криволинейными рампами по краям». Проектом предусмотрены поэтажная связь, осуществляемая при помощи лестнично-лифтового узла, установка необходимого инженерного оборудования, кладовые для хранения багажа и пр.
Предполагается, что строительство парковки будет завершено в течение года. Ориентировочная цена одного автоместа составит 1-1,1 млн рублей. При этом купить парковочное место в высотной автопарковке возможно будет только членам ЖСК «Голубиная падь».
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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