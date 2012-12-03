Вот таKIA пироги!

Cee’d_sw - новая эстетика пространства

Говорят, у современных автомобилей нет национальности. Глобализация, дескать, нивелирует различия и делает продукцию автопрома космополитичной и даже безликой. Может быть, где-то в теории так оно и есть, но практика показывает, что до полной унификации еще очень далеко и любой, даже самый наиглобальнейший автоконцерн имеет свою, хорошо узнаваемую «породу».

Убедиться в этом оказалось очень легко, когда официальный дилерский центр KIA «Сумотори-Авто» предложил познакомиться с новинкой - выставленной в шоуруме свежей модификацией популярной модели KIA Cee’d в кузове универсал. Эта модификация, в отличие от родственного ему хэтчбека, имеет в названии аристократическую приставку Cee’d_SW и располагает более просторным салоном, удлиненным за счет багажного отсека.

Так вот, при первом взгляде на Cee’d_SW в голове тут же промелькнула мысль: «Немец». Трудно объяснить, как рождаются подобные мысли, но когда ежедневно приходится иметь дело с тысячами изображений автомобилей, особенности их «строения» откладываются в памяти на уровне подсознания.

Шестое чувство не подвело: как оказалось, дизайн KIA Cee’d и KIA Cee’d_SW разрабатывал бывший дизайнер концерна Audi Питер ШРАЕР, а основным рынком продаж этого автомобиля названа Европа, к которой таким вот удивительным и непостижимым образом оказался причастен и расположенный в паре сотен километров от Кореи Владивосток.

В том, что KIA Cee’d_SW автомобиль больше европейский, чем азиатский, удалось убедиться и при более детальном знакомстве, благо специалисты официального дилерского центра KIA «Сумотори-Авто» оказались весьма подкованы не только в финансовых, но и в технических вопросах относительно представляемых автомобилей. Подробный рассказ о многоуровневом подогреве сидений, пользовательских характеристиках нового электроусилителя руля с переменной динамикой, качестве материалов отделки салона, количестве подушек безопасности и местах расположения датчиков удара произвел приятное впечатление.

«Спортуниверсалы» весьма популярны не только в Европе. Дальневосточникам хорошо известны аналогичные японские модели. KIA Cee’d_SW из этого же семейства. Яркий, стремительный профиль выдает в нем поклонника активного образа жизни, любителя горных лыж, тенниса и дайвинга. Азартная управляемость позволяет уверенно чувствовать себя на шоссе, а отделка салона материалами премиум-класса дает ощущение состоятельности и успеха. Нет, немецкую породу не извести никакими глобализациями!

В России традиционно отдают предпочтение седанам, однако, на мой взгляд, это не более чем пережиток прошлого. Красивый и комфортабельный универсал (а KIA Cee’d_SW, безусловно, является таким) даст сто очков вперед любому седану. Потому что седан - это машина, удобная в качестве такси, а универсал исповедует семейные ценности. Багажный отсек KIA Cee’d_SW объемом 1642 литра способен вместить даже складной мотодельтаплан. При этом шестиступенчатый автомат позволит комфортно прокатиться с ветерком по шоссе, а система интеллектуального приветствия сама распознает хозяина и любезно подсветит в темноте путь к машине.

Однако самым привлекательным аргументом обновленного концерна KIA Motors является, безусловно, ценовая политика компании. Выйдя на уровень качества, сопоставимого с премиальными брендами, KIA оставляет за собой право держать ценовую планку значительно ниже, чем конкуренты. К примеру, стоимость KIA Cee’d_SW составляет от 679 900 рублей. Помимо штатной оптитронной панели приборов и комбинированной отделки салона тканью с кожаными вставками, здесь предусмотрены кондиционер, бортовой компьютер, аудиосистема с 6 динамиками и кнопками управления на руле. В базе также все системы безопасности - ABS, EBD, BAS, ESC и шесть аэрбэгов.

В цену также включена гарантия на 5 лет, что для продукта высокотехнологичного производства более чем актуально, ведь именно столько времени проходит между сменой автомобильных поколений. Похоже, что немецко-корейский союз нащупал верную стратегию покорения российского рынка и машин марки KIA на дорогах Дальнего Востока будет только прибавляться…

Сергей САЯПИН, «Дальневосточный капитал».