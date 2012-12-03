Во Владивостоке из-за снегопада могут ограничить движение на трассе Седанка - Патрокл

ВЛАДИВОСТОК, 3 декабря, ZRPRESS. По прогнозу Примгидромета вечером 3 декабря во Владивостоке, местами на юге края ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, ночью и днём 4 декабря непогода распространится на большей территории края.

Госавтоинспекция Приморского края вновь обращается ко всем автомобилистам с просьбой не выезжать на личном автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению по снежному накату и гололеду, быть предельно внимательными, помнить о соблюдении дистанции и выборе безопасного скоростного режима.

Необходимо соблюдать особую осторожность, скоростной режим, безопасную дистанцию на таких участках улиц, как:

1. Юмашева – Кузнецова

2. Суханова – Луцкого

3. В. Сибирцева – Шефнера

4. Пушкинская – Шефнера

5. Стрелочная – Деревенская

6. Калинина – Вилкова

7. 40 лет ВЛКСМ – 50 лет ВЛКСМ

8. 1-я Морская – Алеутская

9. Котельникова 26

10. Шилкинская – К. Знамени

11. Развязка Басаргина – Снеговая

12. Развязка Снеговая – Выселковая

Возможно введение ограничения для въезда автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку крупногабаритного и тяжеловесного груза. Также возможно временное ограничение движения для всех транспортных средств на участке автомобильной дороги «Седанка – бухта Патрокл». Эти меры призваны предупредить возникновение аварийных ситуаций, Госавтоинспекция Приморского края просит всех участников дорожного движения с понимание отнестись к этим изменениям, учитывать их при планировании маршрутов движения, строго выполнять указания инспекторов ГИБДД и требования дорожных знаков.

По возможности, откажитесь от поездок на личных автомобилях, просчитайте свои маршруты с учетом движения общественного транспорта. Не стоит забывать о том, что большое количество автомашин на дорогах мешает работе снегоуборочной техники и создает заторы.