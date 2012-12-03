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Во Владивостоке из-за снегопада могут ограничить движение на трассе Седанка - Патрокл

03 Декабря 2012, 12:14 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 3 декабря, ZRPRESS. По прогнозу Примгидромета вечером 3 декабря во Владивостоке, местами на юге края ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, ночью и днём 4 декабря непогода распространится на большей территории края.

Госавтоинспекция Приморского края вновь обращается ко всем автомобилистам с просьбой не выезжать на личном автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению по снежному накату и гололеду, быть предельно внимательными, помнить о соблюдении дистанции и выборе безопасного скоростного режима.

Необходимо соблюдать особую осторожность, скоростной режим, безопасную дистанцию на таких участках улиц, как:

1. Юмашева – Кузнецова
2. Суханова – Луцкого 
3. В. Сибирцева – Шефнера
4. Пушкинская – Шефнера
5. Стрелочная – Деревенская 
6. Калинина – Вилкова
7. 40 лет ВЛКСМ – 50 лет ВЛКСМ
8. 1-я Морская – Алеутская
9. Котельникова 26
10. Шилкинская – К. Знамени
11. Развязка Басаргина – Снеговая
12. Развязка Снеговая – Выселковая

Возможно введение ограничения для въезда автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку крупногабаритного и тяжеловесного груза. Также возможно временное ограничение движения для всех транспортных средств на участке автомобильной дороги «Седанка – бухта Патрокл». Эти меры призваны предупредить возникновение аварийных ситуаций, Госавтоинспекция Приморского края просит всех участников дорожного движения с понимание отнестись к этим изменениям, учитывать их при планировании маршрутов движения, строго выполнять указания инспекторов ГИБДД и требования дорожных знаков.

По возможности, откажитесь от поездок на личных автомобилях, просчитайте свои маршруты с учетом движения общественного транспорта. Не стоит забывать о том, что большое количество автомашин на дорогах мешает работе снегоуборочной техники и создает заторы.

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