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Движение и парковку в центре Владивостока ограничат
В воскресенье, 5 октября, во Владивостоке состоится закрытие велосезона. В рамках мероприятия пройдёт велозаезд, турнир по велополо, соревнования роллеров и ярмарка. Местом проведения закрытия велосезона станет площадка напротив спортивного комплекса «Олимпиец».
В связи с проведением мероприятий, посвященных закрытию велосезона, будут временно ограничены движение и парковка автотранспортных средств на ряде улиц в центре Владивостока.
С 11:00 до 11:30 на следующих участках автомобильных дорог:
- по ул. Суханова: от перекрестка ул. Суханова - Аксаковская до перекрестка ул. Суханова - Уборевича по направлению от перекрестка ул. Суханова - Аксаковская до перекрестка ул. Суханова - Уборевича;
- по ул. Уборевича: от перекрестка ул. Уборевича - Суханова до перекрестка ул. Уборевича - Прапорщика Комарова;
- по ул. Фонтанная: от перекрестка ул. Фонтанная - Уборевича до перекрестка ул. Фонтанная - Алеутская;
- по Океанскому проспекту: от перекрестка Океанский проспект - ул. Светланская до перекрестка Океанский проспект - ул. Фонтанная;
- по ул. Алеутская: от перекрестка ул. Алеутская - Пологая до перекрестка ул. Алеутская - Семеновская;
- по ул. Семеновская: от перекрестка ул. Семеновская - Алеутская до перекрестка ул. Семеновская - Пограничная по направлению от перекрестка ул. Семеновская - Алеутская до перекрестка ул. Семеновская - Пограничная;
- по ул. Пограничная: от перекрестка ул. Семеновская - Пограничная до перекрестка ул. Пограничная - Батарейная;
- по ул. Батарейная: от перекрестка ул. Батарейная - Пограничная до перекрестка ул. Западная - Батарейная;
- по ул. Западная: от перекрестка ул. Западная - Батарейная до перекрестка ул. Западная - переулок Шевченко;
- по ул. Светланская: от перекрестка ул. Светланская - Океанский проспект до перекрестка ул. Светланская - Уборевича;
С 7:00 до 20:30 по автомобильной дороге, проходящей по ул. Батарейная (от перекрестка ул. Батарейная - Западная до дома № 2 по ул. Батарейная).
Объезд будет осуществляться по улицам: Набережная, Тигровая, Советская, Иманская, Алеутская, Светланская, Пологая, Уборевича, Суханова, Прапорщика Комарова, Лазо, Западная, Батарейная, Всеволода Сибирцева и Океанскому проспекту.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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