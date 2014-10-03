www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.22 р. 100 JPY: 56.99 р.
EUR: 73.7 р. 10 CNY: 94.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Дороги Владивостока
Распечатать

Движение и парковку в центре Владивостока ограничат

03 Октября 2014, 15:10 | Владивосток

В воскресенье, 5 октября, во Владивостоке состоится закрытие велосезона. В рамках мероприятия пройдёт велозаезд, турнир по велополо, соревнования роллеров и ярмарка. Местом проведения закрытия велосезона станет площадка напротив спортивного комплекса «Олимпиец».

В связи с проведением мероприятий, посвященных закрытию велосезона, будут временно ограничены движение и парковка автотранспортных средств на ряде улиц в центре Владивостока.

С 11:00 до 11:30 на следующих участках автомобильных дорог:

- по ул. Суханова: от перекрестка ул. Суханова - Аксаковская до перекрестка ул. Суханова - Уборевича по направлению от перекрестка ул. Суханова - Аксаковская до перекрестка ул. Суханова - Уборевича;

- по ул. Уборевича: от перекрестка ул. Уборевича - Суханова до перекрестка ул. Уборевича - Прапорщика Комарова;

- по ул. Фонтанная: от перекрестка ул. Фонтанная - Уборевича до перекрестка ул. Фонтанная - Алеутская;

- по Океанскому проспекту: от перекрестка Океанский проспект - ул. Светланская до перекрестка Океанский проспект - ул. Фонтанная;

- по ул. Алеутская: от перекрестка ул. Алеутская - Пологая до перекрестка ул. Алеутская - Семеновская;

- по ул. Семеновская: от перекрестка ул. Семеновская - Алеутская до перекрестка ул. Семеновская - Пограничная по направлению от перекрестка ул. Семеновская - Алеутская до перекрестка ул. Семеновская - Пограничная;

- по ул. Пограничная: от перекрестка ул. Семеновская - Пограничная до перекрестка ул. Пограничная - Батарейная;

- по ул. Батарейная: от перекрестка ул. Батарейная - Пограничная до перекрестка ул. Западная - Батарейная;

- по ул. Западная: от перекрестка ул. Западная - Батарейная до перекрестка ул. Западная - переулок Шевченко;

- по ул. Светланская: от перекрестка ул. Светланская - Океанский проспект до перекрестка ул. Светланская - Уборевича;

С 7:00 до 20:30 по автомобильной дороге, проходящей по ул. Батарейная (от перекрестка ул. Батарейная - Западная до дома № 2 по ул. Батарейная).

Объезд будет осуществляться по улицам: Набережная, Тигровая, Советская, Иманская, Алеутская, Светланская, Пологая, Уборевича, Суханова, Прапорщика Комарова, Лазо, Западная, Батарейная, Всеволода Сибирцева и Океанскому проспекту.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: транспорт  дороги владивостока  парковка  авто 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru