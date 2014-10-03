Движение и парковку в центре Владивостока ограничат

В воскресенье, 5 октября, во Владивостоке состоится закрытие велосезона. В рамках мероприятия пройдёт велозаезд, турнир по велополо, соревнования роллеров и ярмарка. Местом проведения закрытия велосезона станет площадка напротив спортивного комплекса «Олимпиец».

В связи с проведением мероприятий, посвященных закрытию велосезона, будут временно ограничены движение и парковка автотранспортных средств на ряде улиц в центре Владивостока.

С 11:00 до 11:30 на следующих участках автомобильных дорог:

- по ул. Суханова: от перекрестка ул. Суханова - Аксаковская до перекрестка ул. Суханова - Уборевича по направлению от перекрестка ул. Суханова - Аксаковская до перекрестка ул. Суханова - Уборевича;

- по ул. Уборевича: от перекрестка ул. Уборевича - Суханова до перекрестка ул. Уборевича - Прапорщика Комарова;

- по ул. Фонтанная: от перекрестка ул. Фонтанная - Уборевича до перекрестка ул. Фонтанная - Алеутская;

- по Океанскому проспекту: от перекрестка Океанский проспект - ул. Светланская до перекрестка Океанский проспект - ул. Фонтанная;

- по ул. Алеутская: от перекрестка ул. Алеутская - Пологая до перекрестка ул. Алеутская - Семеновская;

- по ул. Семеновская: от перекрестка ул. Семеновская - Алеутская до перекрестка ул. Семеновская - Пограничная по направлению от перекрестка ул. Семеновская - Алеутская до перекрестка ул. Семеновская - Пограничная;

- по ул. Пограничная: от перекрестка ул. Семеновская - Пограничная до перекрестка ул. Пограничная - Батарейная;

- по ул. Батарейная: от перекрестка ул. Батарейная - Пограничная до перекрестка ул. Западная - Батарейная;

- по ул. Западная: от перекрестка ул. Западная - Батарейная до перекрестка ул. Западная - переулок Шевченко;

- по ул. Светланская: от перекрестка ул. Светланская - Океанский проспект до перекрестка ул. Светланская - Уборевича;

С 7:00 до 20:30 по автомобильной дороге, проходящей по ул. Батарейная (от перекрестка ул. Батарейная - Западная до дома № 2 по ул. Батарейная).

Объезд будет осуществляться по улицам: Набережная, Тигровая, Советская, Иманская, Алеутская, Светланская, Пологая, Уборевича, Суханова, Прапорщика Комарова, Лазо, Западная, Батарейная, Всеволода Сибирцева и Океанскому проспекту.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.