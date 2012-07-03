Транспортный налог: как приморцам считать «лошадей» под капотом?

В отличие от постоянно сотрясающегося в лихорадке ОСАГО, транспортный налог в Приморском крае с самого начала своего существования остается величиной на редкость стабильной. Поправки в налоговый кодекс, в которых появилось понятие транспортного налога, были приняты Госдумой в июле 2002 года. А уже в ноябре того же года Законодательное собрание Приморского края приняло и утвердило ставки транспортного налога, которые действуют по сей день.

Вопрос о судьбе транспортного налога и об изменении ставок поднимался неоднократно. На местном уровне об этом говорили совсем недавно. Депутаты ЗАКСа на заседании краевой думы в мае обсуждали текущую налоговую ситуацию и согласились с предложением не распространять установленные ранее льготы по налогу для отечественных автомобилей на собираемые в России иномарки. Предложение повысить ставки транспортного налога снова не прошло.

Предыдущая попытка изменить ставки транспортного налога в Приморском крае делалась в 2009 году. Тогда краевая администрация тоже просила депутатов увеличить ставки в 2-2,5 раза, мотивируя представленный законопроект тем, что бюджет Приморского края сразу увеличится на 139 млн рублей только за счет авансовых платежей юрлиц, да и «физики» дополнительно внесут в кассу еще 503 млн рублей.

Поскольку российский транспортный налог относится к виду региональных налогов, в разных областях страны его ставки отличаются. Приморская стабильность, к примеру, совсем никак не коснулась жителей соседнего Приамурья в составе Хабаровского края и Амурской области - тамошние законодатели поднимали ставки неоднократно, и сегодня приамурские автомобилисты платят в среднем в два раза больший налог, чем приморцы.

В Приморском крае ставки транспортного налога дифференцированы по возрасту автомобиля, что вполне отражает сложившиеся реалии местного авторынка. Согласно общероссийской статистике, в нашем регионе самый старый автопарк, одновременно с этим являющийся и самым массовым. Эта массовость, думается, и обеспечивает возможность сохранения пониженных ставок транспортного налога в сравнении с соседями. Но подобная лафа вряд ли продлится долго. Новая администрация Приморья твердо намерена в любом случае внести изменения в действующий закон.

Дело техники

Предполагающееся повышение ставок транспортного налога в Приморье вызывает к жизни вопрос справедливости его начисления. В свое время, устанавливая зависимость ставок ТН от мощности двигателя, законодатели уже заложили бомбу замедленного действия в систему расчета. «Технари» много раз предупреждали: подобная привязка не работает в отношении иномарок, особенно японских, которые могут иметь широкую гамму силовых агрегатов в пределах одной модели. И разница в показателях мощности может составлять десятки лошадиных сил, которые в налоговом ведомстве превращаются в сотни и тысячи рублей. При этом документы транспортного средства, выданные российскими госструктурами, вполне могут содержать неточности и ошибки.

Эти ошибки могут быть разными - как в пользу государства, так и в пользу автовладельца. Есть примеры, когда в налоговом уведомлении на Honda Civic с двигателем D15B фигурировала мощность 130 л.с., в то время, как на реальном автомобиле действительно был установлен мотор D15B, но его настоящая мощность составляла лишь 98 л.с., поскольку это был автомобиль другой модификации и комплектации. Или обратный вариант, когда владелец, допустим, Subaru Forester с турбированным мотором EJ20 мощностью 250 л.с. вполне может иметь на руках ПТС с указанием мощности того же двигателя EJ20 в 135 л.с.

С принятием в прошлом году поправок в закон о техосмотре и регистрации автотранспорта, модель двигателя теперь вообще не указывается в документах, соответственно простор для махинаций и путаницы с налогооблагаемой базой, которой является мощность, увеличивается в разы. Однако для фискалов аргументы «технарей» о том, что надо бы выбрать иную, более стабильную основу для начисления транспортного налога, остаются недосягаемыми.

В Японии, к примеру, налог начисляется на рабочий объем двигателя, который, в отличие от мощности, гораздо более объективно отражает характеристики автомобиля - большой он или маленький, тяжелый или легкий, экологичный, или не очень. Точно так же считает транспортный налог и Украина. В США, как уже было сказано, налог, эквивалентный российскому транспортному, включен в стоимость бензина. В некоторых скандинавских странах автомобилисты платят за вес своей машины. Хотя в мире есть и такие государства, где, как и в России, налог взимается с мощности двигателя.

Хорошо забытое новое

С 2012 года денежные средства, собираемые в виде транспортного налога, будут поступать в ведение дорожного фонда Приморского края - новой бюджетной структуры, созданной постановлением краевой администрации в октябре 2011 года. Кроме транспортного налога этот фонд будет аккумулировать поступления от акцизов на продаваемое в крае топливо, штрафы за нарушение правил перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов, а также некоторые другие сборы автомобильного характера.

Деньги дорожного фонда, по закону, должны будут использоваться на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Региональные дорожные фонды обрели новую жизнь после того, как стало ясно, что их упразднение десяток лет назад было ошибкой. Москва, наконец вняла просьбам регионов, создав федеральный дорожный фонд и сделав соответствующие правки в законодательстве. В связи с подготовкой к саммиту АТЭС дорожная инфраструктура Владивостока и Приморского края претерпела значительные изменения. На вновь образованный дорожный фонд, без сомнения, ляжет большая нагрузка. Поэтому вопрос собираемости транспортного налога для краевого бюджета становится еще более актуальным. Автовладельцам остается надеяться лишь на то, что здравый смысл приморских депутатов не покинет их под натиском громоздящихся проблем.

Дмитрий ФОМИЧЕВ, "Золотой Рог".