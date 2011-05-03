General Motors добрался до Владивостока

Первый и пока единственный на Дальнем Востоке официальный дилерский центр Opel и Chevrolet на прошлой неделе открылся во Владивостоке. Генеральный директор ООО «Гранд Моторз» Денис СТУДЕНКОВ объяснил выбор партнера в лице GM лидирующими позициями концерна в мировом автопроме.

«В частности Chevrolet уже третий год подряд становится брендом №1 по продажам иностранных автомобилей в России. Данные бренды, в отличие от других иностранных, проверены временем. Opel и Chevrolet (принадлежат General Motors) обладают более чем столетней историей, что, несомненно, свидетельствует о надежности производимых ими автомобилей. Кроме того, среди плюсов широкий модельный ряд, высокое качество и доступность по цене», - сказал Денис Студенков.

Досье "ЗР"

General Motors (GM) - крупнейшая американская автомобильная корпорация, до 2008 года на протяжении 77 лет крупнейший производитель автомобилей в мире (с 2008 года - Toyota). Производство налажено в 35 странах, продажа - в 192 странах. Штаб-квартира расположена в Детройте. В 2009 году GM планировала продать приносящую убытки автомобилестроительную компанию Opel. Одним из претендентов на покупку являлся консорциум компании Magna International и российского Сбербанка. Однако позже GM приняла решение оставить Opel себе, мотивируя это наметившимся выходом отрасли из кризиса и нежеланием уходить с рынка малолитражных автомобилей. Сейчас GM выпускает свои автомобили под брендами Chevrolet и Opel на заводе в Санкт-Петербурге мощностью до 60 тыс. автомобилей в год, ему принадлежит 41,5% акций в совместном предприятии GM-Автоваз мощностью до 100 тыс. в год, автомобили GM собираются по контракту на заводе «Автотор» в Калининграде, компания также заключила контракт с Группой ГАЗ на выпуск 40 тыс. Chevrolet Aveo в год.

Приведем выдержки из прайс-листа нового центра. Новая модель популярного седана Opel Astra с двигателем 1,6 литра (115 л.с.) и автоматической коробкой передач старутет от 669,9 тыс. рублей. Максимальная комплектация – от 849 тыс. рублей (1,6 литра, Turbo, 180 л.с., автомат). Полноприводный «паркетник» Opel Antara на автомате можно будет прибрести по цене от 980 тыс. рублей (2,4 литра, 140 л.с.) и от 1,153 млн рублей за комплектацию Cosmo V6 (3,2 литра, 220 л.с.). Базовая комплектация седана Cruze (флагманская модель Chevrolet) с автоматом стартует от 622 тыс. рублей (1,6 литра) и от 701 тыс. рублей за версию с двигателем 1,8 литра.

По словам Дениса Студенкова, уже в мае потенциальные клиенты «Гранд Моторз» получат возможность пройти тест-драйв на весь модельный ряд GM, а ориентировочно осенью ожидается начало продаж новой модели культового американского внедорожника Chevrolet Tahoe.

Гендиректор «Гранд Моторз» уверен, что новые леворульные автомобили в скором времени серьезно потеснят своих подержанных японских собратьев. «Правый руль, безусловно, было вынужденное решение, так как рынок Дальнего Востока на тот момент не мог предложить иной альтернативы. Следует отметить, что на наших дорогах разумнее ездить на автомобилях с левым рулем. Это и удобнее, и безопаснее. Немаловажно, что сегодня покупка нового автомобиля с гарантией зачастую обходится в ту же стоимость, что и трехлетнего подержанного автомобиля, привезенного из Японии с сомнительной историей», - считает Денис Студенков.

Корреспондент «ЗР» взял эксклюзивное интервью у управляющего директора Opel и Cadillac в России Ива Ле ФОРСОННЭ.

- Землетрясение в Японии стало причиной остановки нескольких автозаводов во всем мире - им не хватает японских комплектующих. Японским автомобилям угрожает снижение спроса. Люди боятся покупать автомобили японских брендов из-за аварии на АЭС «Фукусима-1». GM может воспользоваться ситуацией и увеличить долю на российском рынке?

- Прежде всего, я хочу выразить реальные сожаления Японии и ее гражданам. Мы волнуемся и переживаем за них. Несмотря на то, что мы конкуренты японского автопрома, мы не воспринимаем трагедию и ее последствия как призыв к дополнительной выгоде. При этом все понимают, что производство и продажи японских автомобилей значительно снизятся. Очевидно, что они потеряют определенную долю рынка. Кстати, некоторые из наших поставщиков электронных компонентов тоже из Японии (завод Opel в испанской Сарагосе уже приостанавливался на короткий срок из-за нехватки японских комплектующих, - «ЗР»). Конкуренция только обострится, но мы хотим конкурировать за счет бренда, расширения клиентской базы, качества автомобилей.

- Власти Приморья усиленно зазывают к себе иностранные автоконцерны, и не только японские. Возможно в перспективе организовать сборку некоторых моделей GM в Приморье?

- У GM есть возможности для размещения заводов в Южной Корее и Китае. В России наше производство размещается ближе к западной части. Нам на данном этапе достаточно существующих мощностей. Но кто знает... Мы верим в потенциал дальневосточного рынка.

- В ближайшее время возможно открытие подобных центров в других регионах Дальнего Востока?

- Мы, естественно, заинтересованы в расширении дилерской сети, но пока не рассматриваем варианты на Дальнем Востоке кроме Приморья. Но в перспективе - почему нет. Владивосток в данном случае - это своеобразный тестовый вариант. Мы находимся на земле японских машин (улыбается). Пока мы хотим зарекомендовать себя на этой территории, создать репутацию. Создание дилерского центра зависит от количества жителей региона. Вот когда население Приморья достигнет 2 млн, можно подумать о расширении.

- Чем был продиктован выбор партнера во Владивостоке?

- Мы отдали предпочтение молодому лидеру, очень энергичному. Пока мне во Владивостоке все нравится. Надеемся, что и в дальнейшем совместная работа будет успешной.

- Какой уровень продаж дилерского центра во Владивостоке устроит GM в этом году?

- Мы будем считать успешным начало работы на Дальнем Востоке, если «Гранд Моторз» выйдет до конца года на показатель продаж порядка 500 автомобилей марок Opel и Chevrolet.