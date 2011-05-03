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У Sollers во Владивостоке хорошо пошло
03 Мая 2011, 01:59 | Владивосток
Группа Sollers планирует произвести на автомобильном заводе во Владивостоке (ООО «Соллерс - Дальний Восток») в 2011 году 30 тыс. машин SsangYong. В 2010 году «Соллерс - Дальний Восток» произвело около 14 тыс. автомобилей SsangYong при первоначально планировавшихся 11 тыс. автомобилей. Таким образом, выпуск в 2011 году может вырасти более чем в 2 раза.
«Производственная площадка позволяет наладить в будущем производство до 100 тыс. машин в год», - сообщил журналистам генеральный директор и совладелец группы Вадим ШВЕЦОВ.
Автор: Юрий Рогов
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