У Sollers во Владивостоке хорошо пошло

Группа Sollers планирует произвести на автомобильном заводе во Владивостоке (ООО «Соллерс - Дальний Восток») в 2011 году 30 тыс. машин SsangYong. В 2010 году «Соллерс - Дальний Восток» произвело около 14 тыс. автомобилей SsangYong при первоначально планировавшихся 11 тыс. автомобилей. Таким образом, выпуск в 2011 году может вырасти более чем в 2 раза.

«Производственная площадка позволяет наладить в будущем производство до 100 тыс. машин в год», - сообщил журналистам генеральный директор и совладелец группы Вадим ШВЕЦОВ.