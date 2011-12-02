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Ключ зажигания от новых автобусов - у мэра Владивостока
На Центральной площади Владивостока состоялась торжественная презентация новых автобусов всемирно известной немецкой марки MAN. Они пополнят парк муниципального пассажирского автотранспорта столицы Приморья.
Приемку этих тридцати двух автобусов сборки 2011 года провели первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, губернатор Приморья Сергей Дарькин и глава Владивостока Игорь Пушкарёв. А представляли свои автобусы прибывшие во Владивосток из Мюнхена и Москвы специально к этому событию вице-президент компании MAN Андреас Каттнер и представители филиала MAN в России Владимир Коробейников и Сергей Богочаров. В церемонии приняли участие представители общественной организации инвалидов "Ковчег" (что объясняется наличием во всех новых автобусах специальных пандусов для заезда инвалидных колясок), а также владивостокцы и гости нашего города. Все они получили возможность оценить достоинства новых машин, став их первыми пассажирами и проехав по маршруту.
Вместимость этих автобусов марки Lion's City - 100 пассажиров при 25 посадочных местах. Их салоны оснащены мощными отопительными системами и кондиционерами, автоматическими приспособлениями для заезда инвалидных и детских колясок. Двигатели соответствуют всем самым современным экологическим требованиям. Автобусы оснащены уникальной пневматической системой, позволяющей опускать борт автобуса до уровня тротуара на остановках, что делает посадку пассажиров более комфортной и безопасной. Плавность хода и торможения обеспечивает автоматическая коробка передач со специальным устройством, фиксирующим скорость машины на спусках и подъемах. В них также установлены уникальные для общественного транспорта Владивостока энергоаккумуляторы колес, датчики износа тормозных накладок, системы экстренного торможения и антиблокировки.
Словом, в город пришли автобусы, полностью соответствующие всем самым современным международным требованиям. Именно они составят основу муниципального пассажирского автопарка, чтобы показать пример и создать конкуренцию частным структурам для их более качественной работы.
Задачу возрождения городского муниципального общественного транспорта поставил глава Владивостока Игорь Пушкарёв. В результате с марта 2010 года на самом протяженном городском маршруте №45 "Железнодорожный вокзал - Угольная" работают 14 первых муниципальных пассажирских автобусов марки КАВЗ. А в конце февраля нынешнего года в состав возрожденного муниципального автотранспортного предприятия ВПОПАТ-1 вошли уже два первых новейших пассажирских автобуса марки MAN производства Германии. Интенсивная эксплуатация на городских маршрутах подтвердила высокое качество, надежность и удобство этих транспортных средств.
После их полугодичной безаварийной и безремонтной работы было принято решение о приобретении для муниципального автопарка Владивостока из средств бюджета города еще 50 автобусов марки MAN. И вот первые 32 из них прибыли в столицу Приморья. Для всей партии выбран единый насыщенный желтый цвет, который отвечает концепции безопасности дорожного движения. Эти автобусы станут визитной карточкой Владивостока и наглядно покажут, в каком направлении должен развиваться пассажирский автотранспорт города. Кстати, остальные 18 закупленных Владивостоком автобусов, как пояснил вице-президент компании MAN Андреас Каттнер, уже сошли с конвейера в Европе и должны прибыть в столицу Приморья в январе будущего года. Он также вручил Игорю Пушкареву символический ключ зажигания от новых автобусов.
"Во Владивостоке сегодня строятся новые и реконструируются старые дороги и развязки, кардинальным образом в лучшую сторону меняется транспортная сеть, - отметил Игорь Пушкарёв. - Этим переменам должен соответствовать общественный транспорт нашего города, и новые автобусы марки MAN показывают, в каком направлении он будет у нас развиваться".
Владивосток - самый автомобилизированный город России, у нас около 500 автомобилей на тысячу жителей. Это, при всех плюсах наличия личного автомобиля, создает в городе массу транспортных проблем: пробки, недостаток парковочных мест, загазованность.
Поэтому главой Владивостока поставлена задача так организовать работу общественного транспорта, чтобы пользоваться им было удобнее и экономичнее (по финансам и по времени), чем личным автомобилем. А примером здесь должен стать именно муниципальный транспорт и его нынешние флагманы - новейшие автобусы MAN.
Планируется, что эти автобусы уже в первой половине декабря выйдут на городские маршруты. Все они перед выходом на линии будут оборудованы спутниковыми навигаторами ГЛОНАСС, видеорегистраторами, бесплатным беспроводным Wi-Fi Интернетом, системой автоматического объявления названий остановок, ряд из которых сопровождается краткими историческими и познавательными справками.
Справка
MAN Group - одна из лидирующих мировых компаний-производителей автобусов, грузовых автомобилей, двигателей и оборудования для машиностроения. Годовой объем продаж компании составляет около 13 миллиардов евро. Штат компании составляет 50 000 сотрудников в разных странах мира.
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