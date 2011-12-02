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Центр Владивостока оккупируют "немцы"
2 декабря, в 10 часов 30 минут утра на площади Борцов революции состоится торжественная презентация 32 прибывших во Владивосток пассажирских автобусов всемирно известной немецкой марки MAN.
Все эти новенькие, сошедшие с конвейера в Европе всего три-четыре месяца назад автобусы будут "выстроены" на площади, чтобы все горожане убедились в их полном соответствии самым современным международным техническим и дизайнерским требованиям. Для участия в мероприятии специально прибыла группа топ-менеджеров компании MAN, что подтверждает значимость совместного проекта одного из самых известных в мире автозаводов и администрации Владивостока.
Напомним, что эти 32 пассажирских автобуса MAN сборки 2011 года прибыли во Владивосток позавчера на пароме трансокеанским рейсом из Европы через Японию. Они пополнят парк муниципального пассажирского автотранспорта столицы Приморья. Планируется, что эти автобусы уже в первой половине декабря выйдут на городские маршруты.
Задачу возрождения городского муниципального общественного транспорта поставил глава Владивостока Игорь Пушкарёв. В результате с марта 2010 года на самом протяженном городском маршруте №45 "Железнодорожный вокзал - Угольная" работают 14 первых муниципальных пассажирских автобусов марки КАВЗ. А в конце февраля нынешнего года парк муниципального транспорта Владивостока пополнили уже два первых новейших пассажирских автобуса марки MAN производства Германии. Интенсивная эксплуатация на городских маршрутах подтвердила высокое качество, надежность и удобство этих транспортных средств.
После их полугодичной безаварийной и безремонтной работы было принято решение о приобретении для муниципального автопарка Владивостока еще 50 автобусов марки MAN. И вот первые 32 из них прибыли в столицу Приморья. Для всей партии выбран единый насыщенный желтый цвет, который отвечает концепции безопасности дорожного движения. Эти автобусы станут визитной карточкой Владивостока и наглядно покажут, в каком направлении должен развиваться пассажирский автотранспорт города.
"Именно такие автобусы, - отметил Игорь Пушкарёв, - должны в ближайшем будущем составить основу расширяющегося парка муниципальных автотранспортных перевозок".
При этом у главы города нет намерения сделать весь пассажирский транспорт в городе муниципальным. Главная задача - показать пример и создать конкуренцию частным структурам, чтобы их работа стала более качественной.
Вместимость автобусов MAN марки Lion's City составляет 100 пассажиров при 25 посадочных местах, их салоны оснащены мощными отопительными системами и кондиционерами, автоматическими приспособлениями для заезда инвалидных и детских колясок, двигатели соответствуют всем самым современным экологическим требованиям. Они оснащены уникальной пневматической системой, позволяющей опускать борт автобуса до уровня тротуара на остановках, что делает посадку пассажиров более комфортной и безопасной. Эти автобусы имеют большой гарантийный срок пробега, снабжены автоматическими коробками передач со специальным устройством, фиксирующим скорость машины на спусках и подъемах, а также энергоаккумуляторами колес, датчиками износа тормозных накладок, системами экстренного торможения и антиблокировки.
Все они перед выходом на линии будут оборудованы спутниковыми навигаторами ГЛОНАСС, видеорегистраторами, бесплатным беспроводным Wi-Fi Интернетом, системой автоматического объявления названий остановок, ряд из которых сопровождается краткими историческими и познавательными справками.
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