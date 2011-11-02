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В Голубиной пади Владивостока показали автошоу

02 Ноября 2011, 00:01 | Владивосток

Прошедший в воскресенье День автомобилиста Владивосток встретил традиционным «Автошоу-2011», которое проходит под эгидой Владивостокского государственного университета экономики и сервиса и городской администрации уже в четвертый раз.

Автодром ВГУЭС в этот день стал меккой для фотографов «техно»-стиля: на площадке собрались более 60 машин и мотоциклов. Все представленные экземпляры имели разную степень тюнинга, но ни один автомобиль не был скучным. Экспозиция включала несколько направлений: прокачанные спортивные тачки, «гражданские» автомобили, прокачанные по автозвуку, машины, разукрашенные аэрографией, и ретро-кары.

Для участников автошоу и публики, большую часть которой составляли молодые люди и девушки в возрасте до 35 лет, кроме собственно выставки, были организованы также разнообразные конкурсы и выступления местных музыкальных команд. В перерывах между ними на большом экране демонстрировался фильм о том, как идет строительство крупнейшего на сегодня объекта приморской автомобильной инфраструктуры – спортивно-технического комплекса «Приморское кольцо».

Целый ворох дипломов и ценных призов получил участник «Автошоу–2011» Александр КОРОВКИН. Его автомобиль Honda CR-X Del Sol прокачан сразу по нескольким направлениям: спортивный тюнинг, автозвуковой тюнинг, стайлинг интерьера и экстерьера. Кроме того, сам автомобиль, хоть и не попадает в категорию ретро-каров, является достаточно экзотической и редко встречающейся на наших дорогах моделью.

Кстати, в коллекцию ретро-каров команды Nitzerwerk, которая является постоянным участником автошоу ВГУЭС, пришло пополнение – Toyota Soarer 1981 года выпуска, которая сразу взяла 2-е место в категории «реставрация».

На «Автошоу-2011» впервые засветился и культовый Nissan GT-R 2011 года выпуска – автомобиль, завоевавший лавры самого быстрого серийного суперкара, способного преодолеть Северную петлю Нюрбургринга за 7минут 16 секунд.

Вместе с выставкой автомобильной красоты здесь же прошли соревнования по автозвуку, гонки автомоделей и торжественное вручение дипломов выпускникам ВГУЭС. Праздник завершился выступлением культовой приморской группы «Иван ПанфиLove».

Автор: Дмитрий Фомичев
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