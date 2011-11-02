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Организаторы собирают смельчаков на автопробег Владивосток - Мурманск

02 Ноября 2011, 14:10 | Владивосток

Владивосток в очередной раз подтвердил свой статус «края земли». К многочисленным автопробегам, стартующим/ финиширующим в «городе нашенском», добавился еще один маршрут, обещающий стать регулярным. Это «Экспедиция – Трофи» от Мурманска до Владивостока. Точнее, в этот раз – от Владивостока до Мурманска.

Первая «Экспедиция» стартовала еще в 2005 году. От маяка в порту Мурманска к маяку, расположенному на Токаревской кошке бухты Золотой Рог во Владивостоке. Этот маршрут затем был пройден еще два раза – в 2006 и в 2008 году, и вот теперь организаторы решили развернуть его в обратном направлении. Те, кто не доехал до Владивостока в предыдущих «Экспедициях», на этот раз смогут посетить город в качестве места старта.

Собственно, стартует «Экспедиция-Трофи» не скоро, только 23 февраля. Это дата, с 2005 года ставшая традиционной. Финиширует автопробег тоже традиционно 8 марта. Почему же «протокол о намерениях» был озвучен так рано, ведь первую пресс-конференцию по предстоящей гонке организаторы провели всего неделю назад?

Ответ прост: чем раньше потенциальные участники трофи определятся с возможностью своего участия, тем дешевле им это обойдется. К примеру, если частная команда успеет подать заявку до 1 декабря 2011, то стоить ей это будет $10 тыс. Позже – уже $15 тыс. Корпоративная команда - $25 тыс. и $30 тыс. соответственно.

Не стоит сразу же пугаться этих цифр. Они предназначены в первую очередь для профессионалов – тех, кто намерен пройти весь маршрут о начала до конца и побороться за главный приз – автомобиль для участия в межконтинентальной «Экспедиции-Трофи» будущего. Для желающих просто попробовать свои силы и проникнуться духом «Экспедиции» организаторы поставили гораздо более демократичное условие. На участке от Владивостока до Благовещенска, отведенном в рамках маршрута под «пролог», к колонне «Экспедиции» могут примкнуть все любители трофи бесплатно. Главное – наличие подготовленного автомобиля и экипажа из трех человек, одним из которых непременно должна быть женщина.

Это, без сомнения, весьма интересное предложение пока еще не оформилось в документ, опубликованный на официальном сайте «Экспедиции-Трофи». Организаторы сообщили о нем как о предварительной идее, но, по их словам, участие спортсменов-любителей в этот раз будет обязательно.

Автор: Дмитрий Фомичев
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