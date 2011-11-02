К реконструкции автодорог во Владивостоке власти просят отнестись с пониманием

Проблемы на дорогах вызваны подготовкой к саммиту АТЭС. И наступивший 2011 год станет, пожалуй, самым трудным для автомобилистов Владивостока.

Пригород

На трассе М-60, на участке 733-750 км, строители возводят 6 дорожных развязок и 4 новых моста. 500-метровая развязка на повороте к станции Весенней готова уже больше чем наполовину.

Близится к завершению строительство моста через реку Богатую. Здесь закончено бетонирование опор и идет монтаж пролетов, а также проводятся работы по укреплению конусов сборной плиткой. Строители с наступлением тепла начнут асфальтирование проезжей части.

Окончание реконструкции 17-километрового участка трассы М-60 запланировано лишь к концу 2011 года. Зато потом проехаться по этому участку можно будет со скоростью 90 км в час вместо ранее разрешенных 60 км в час.

Седанка

В районе реки Седанка почти построен новый путепровод-развязка, чтобы соединить новую дорогу «бухта Патрокл - поселок Новый» и реконструированную трассу М-60. Заехать на новую дорогу и съехать с нее можно будет во всех направлениях.

У будущей развязки уже готовы все опоры и смонтированы пролетные строения. Строители ждут устойчивое тепло, чтобы начать бетонирование, асфальтирование проезжей части и отделочные работы.

Вторая Речка

Главная городская артерия будет сужена еще долго из-за реконструкции моста через Вторую Речку. Напомним, автодорожники начали ремонт в ноябре 2010 года и планировали закончить 1-ю часть к 1 февраля, а вторую – к маю. Однако график сместился.

- Некачественно были проведены инженерно-геологические изыскания. Теперь строители должны существенно увеличить глубину скважин, - пояснили в администрации Владивостока. - Кроме того, разработчик проекта - Омский институт (ООО «НТПИ ТИ») - не предусмотрел вынос инженерных сетей (водовода). На сегодняшний день все недочеты проектировщиками устранены, работы по возведению мостового сооружения продолжаются в круглосуточном режиме. Но в результате ошибки вторую часть строители начнут ремонтировать на два месяца позже запланированного срока. Окончание перенесено на июнь 2011 года.

Улица Фирсова

Вскоре начнется реконструкция развязки на улице Фирсова. Строители уже приступили к возведению насыпи и формированию объездного пути по направлению со Второй Речки в город. Полностью перекрывать участок не собираются. Работать на направлениях планируют поочередно.

Из пригорода в город движение пойдет по дополнительной дороге. Из пригорода на БАМ: в разрыве на ул. Постышева разворачиваемся и едем по улице Гамарника.БАМ - центр Владивостока: по улицам Металлургической и Днепровской, по улицам Ильичева и Печорской, где будет организовано одностороннее движение, далее - с выездом на Некрасовский путепровод. (Большегрузный транспорт по такому маршруту не пройдет, поэтому для него предложено выезжать с БАМа в сторону кинотеатра «Иллюзион», где можно развернуться и взять направление в сторону центра Владивостока). Из города на Вторую Речку: по левой половине моста. Центр Владивостока - БАМ: без изменений.

Площадь Окатовая

Здесь ведется строительство развязки. Строителям в течение трех месяцев нужно переложить инженерные сети и канализационные трубы, вывезти десятки тонн грунта.

Изменилась схема движения транспорта. От магазина движение по улице Героев-тихоокеанцев стало односторонним. Улица Олега Кошевого перекрыта. Объехать этот участок трассы можно по улицам Черемуховой, Харьковской и Терешковой на Калинина. Ремонт продлится до июня 2011 года.

Пограничная, Иманская и Набережная

На этих улицах с середины февраля на месяц прекращено движение от перекрестка улиц Пограничной и Батарейной до перекрестка улиц Пограничной и Светланской. А также по улице Набережной: от перекрестка улиц Набережной и Пограничной до дома №1 по улице Набережной (школа №13). Объезд – по Спортивной гавани. Открыть эти участки дорог строители обещают 16 марта 2011 года.

Внутриквартальные дороги

Кроме того, с наступлением тепла начнется массовый ремонт дорог Владивостока в рамках проекта «Новые дороги городов России». Специалисты мэрии составляют перечень улиц, которые должны быть отремонтированы в 2011 году на условиях софинансирования из средств федерального и местного бюджетов.

На средства местного бюджета начнется ремонт и внутриквартальных участков. Уже составлен список из 55 адресов, в том числе и по наказам избирателей.