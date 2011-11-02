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Во Владивостоке заработают новые светофоры
Во Владивостоке новые светофорные объекты, установленные в 2010 г., будут введены в строй при наступлении плюсовых температур. Таким образом в столице Приморья будет работать 62 светофора.
По словам начальника отдела Организации дорожного движения Сергея АЛЕКСАНДРОВА, неподключенными пока остаются объекты, где требуются дополнительное программирование и монтажные работы, невозможные для проведения при минусовых температурах.
Кроме того, светофор, установленный на пересечение ул. Калинина и Вилкова, работает в тестовом режиме и включается с 17.00 до 22.00.
Как предупреждают в ГАИ Владивостока, в случае его отключения или работы в режиме «мигающий желтый», водителям необходимо действовать, сообразуясь с имеющимися знаками и разметкой. Напомним, полосы движения по ул. Калинина в районе этого перекрестка разделяет сплошная линия, пересечение которой грозит водителям крупными неприятностями, вплоть до лишения права управления.
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