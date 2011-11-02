Во Владивостоке перекрыто движение по ул. Фонтанной

Во Владивостоке в связи с производством работ по реконструкции и развитию системы водоснабжения и канализации (объект саммита АТЭС) перекрыто движение транспорта по ул. Фонтанной: от перекрёстка улиц Фонтанной и Алеутской до дома №19 по ул. Фонтанной.

Открыть данный участок дороги планируется 16 марта 2011 года, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.