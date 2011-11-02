Инновации на марше

Несчастный шофер стал жертвой владивостокских исполнителей российской программы инноваций и модернизации. Его машина попала в яму, вырытую год назад дорожными "джамшутами", готовившими город к визиту президента Д.МЕДВЕДЕВА.

Точнее, город готовили, конечно, не они лично, а чиновники местной администрации, которые, как мы помним, осенью 2009 года внезапно вознамерились установить на всех городских улицах прочные гранитные бордюры взамен рассыпающихся железобетонных. Показать главе государства реализованные, так сказать, на практике инновационные проекты. Напомним, что на прошлогодний дорожный ремонт было выделено 330 миллионов рублей из краевого и городского бюджетов.

В рамках этой дорожной модернизации и были выкопаны все устаревшие бордюры на проспекте "Красного Знамени" возле издательского центра "Дальпресс". Однако установить на их место новые до приезда президента не успели, а позже необходимость в изображении бурной деятельности, видимо, отпала, так как с отъездом из Владивостока Дмитрия Медведева исчезли и дорожные рабочие на проспекте "Красного Знамени", 10.

За год на месте выкопанных бордюров образовался приличный овраг, в который в минувший понедельник тяжелый "КамАЗ", собиравший ранним утром мусор по району и разворачиваясь в темноте, попал почти на шесть часов. Вызволить бедолагу удалось лишь с помощью другого тяжелого грузовика, при этом буксующий "КамАЗ" расширил и углубил яму своими колесами...