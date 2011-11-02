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Движение по улице Русской во Владивостоке перекроют
02 Ноября 2011, 02:12 | Владивосток
Автовладельцы не смогут пользоваться дорогой примерно неделю, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
В связи с производством работ по прокладке теплотрассы к микрорайону «Снеговая падь» временно будет прекращено движение автотранспорта по дороге, проходящей от дома №92 по ул.Русская до дома №28 по ул.Бородинская.
«Движение на этом участке дороги будет перекрыто с 00 часов 23 сентября. Открыть данный участок дороги планируется 1 октября 2010 года», - прокомментировал сотрудник управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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