Во Владивостоке грядет закрытие ряда автошкол

Всем, кто еще только мечтает о водительских правах, теперь нужно запастись большим терпением и немалыми деньгами

Автошкол в Приморье станет немного меньше, а обучение в них - сложнее и дороже. При этом чиновники уверены, что качество этого самого обучения также станет немного выше. Министерство образования Российской Федерации, наконец, приняло давно ожидаемые новые программы обучения водителей в автошколах.

Опубликованный на сайте ведомства документ содержит 112 страниц, и в нем подробно регламентирована методика подготовки водителей всех 16 новых категорий и подкатегорий, введенных постановлением правительства еще в ноябре 2013 года.

Целью очередного изменения правил подготовки водителей заявлено снижение аварийности среди начинающих автомобилистов. Для этого инициаторы реформы запретили сдачу экзаменов экстерном, разрешили сдавать экзамен на машине с автоматической коробкой передач, и ввели более жесткие требования как к кандидатам в водители, так и к экзаменаторам.

Теоретическое обучение водителей самой распространенной категории "В" отныне будет занимать 134 часов вместо прежних 106. Кроме того, "практике" на механической коробке передач теперь отводится 56, а "автомату" 52 астрономических часа, тогда как ранее практические занятия курсанты автошкол проходили в течение 50 академических часов. Самый короткий курс - 36 часов предусмотрен для новой категории "М", дающей право на вождение мопедов и мокиков, а самый длительный - это обучение на категорию "D", на что отводится 257 часов. В теоретической части на 20 вопросов по-прежнему допускаются 2 неправильных ответа. Однако теперь за каждый из них экзаменуемый получит еще 5 вопросов по той теме, в которой он ошибся. При этом любой неправильный ответ в штрафных билетах автоматически приводит к оценке "не сдал".

Жулики не спят

Появлению новых программ предшествовал длительный этап споров и неурядиц. Министерства и ведомства почти год согласовывали между собой всевозможные нормативные акты, в то время как текущая подготовка водителей в течение всего этого периода велась автошколами на свой страх и риск. Пользуясь открывшимися дырами в законодательстве, полиция и чиновники некоторых российских регионов фактически вымогали у руководства автошкол деньги, угрожая в противном случае их закрытием. К чести Приморского края стоит отметить, что нас эта проблема обошла стороной, и процесс обучения здесь не прерывался. Высокий уровень взаимопонимания всех участников данного рынка позволил обойтись без ненужных скандалов и интриг, хотя некоторые эксперты усматривают в этом проявления коррупционной составляющей.

Новые программы для автошкол вступили в действие с 12 августа. Однако во многих средствах массовой информации продолжается рекламная компания ряда автошкол, обещающих научить вождению "по старым правилам", и "по старым расценкам". Как отмечают в ГИБДД Приморского края, к подобным предложениям следует относиться с осторожностью, так как за такими объявлениями могут скрываться мошенники, поставившие целью собрать последние деньги с клиентов, перед тем, как закрыться.

"Все автошколы сегодня должны пройти процедуру согласования с нами своих программ и материально-технической базы", - сообщили "ЗР" в ГИБДД Приморского края. "Только после этого они получат лицензию и разрешение работать на рынке. И мы знаем, что далеко не все смогут подтвердить свое соответствие новым требованиям. Поэтому "по старым правилам" могут обучаться только те, кто поступил в автошколу до 12 августа. Участники новых наборов должны будут учиться, и сдавать экзамены в соответствии с теми программами, которые уже вступили в силу".

Сила в единстве

Одним из главных препятствий на пути легализации автошкольного бизнеса в свете новых правил, стало требование к обучающей организации иметь в своем распоряжении автодром площадью не менее 0,24 гектара. По мнению участников Гильдии автошкол России и экспертного сообщества, обсуждавших тему новых поправок к законам "Об образовании в РФ" и "О безопасности дорожного движения" на "круглом столе" 26 августа, до 80% автошкол России на данный момент не в состоянии обеспечить соответствие этому требованию.

"Во Владивостоке, к примеру, работает 30 автошкол, и при этом в городе всего 3 автодрома. К тому же не все в полной мере соответствуют указанным в программах условиям", - отмечает председатель правления Приморской ассоциации автошкол Александр НИКОЛАЕВ, - "Чтобы довести их до нужного уровня, требуются немалые финансовые вложения, а это ведет к удорожанию стоимости обучения. Не каждая автошкола в одиночку может справиться с растущими требованиями государства, поэтому выход видится в их объединении и укрупнении. И этот процесс, естественно, может привести к тому, что часть автошкол просто закроется".

О том, что некоторым предприятиям придется уйти с рынка, говорит и руководитель автошколы ВГУЭС Елена СЕРБИНА:

"Жесткость новых правил считаю оправданной. Подготовкой водителей должны заниматься ответственные автошколы, а у нас сегодня в этой сфере, к сожалению, встречаются и такие персонажи, которых интересуют только деньги. Надеюсь, работа по новым правилам позволит очистить рынок от недобросовестных предпринимателей и станет стимулом для улучшения работы оставшихся. Что касается возможного удорожания обучения, то, на мой взгляд, серьезных причин для этого нет. Все разговоры о том, что стоимость автокурсов вырастет до 100 тысяч рублей – ерунда, страшилки для обывателя. Незначительный рост цен возможен, но никак не до таких запредельных цифр".

"Наша ассоциация отправляла разработчикам программ в Москву немало своих предложений. Часть из них мы увидели в итоговом документе, однако многое осталось нереализованным. Эти программы готовились в большой спешке, и получились еще достаточно сырыми и не до конца проработанными", - подчеркнул Александр Николаев. – Лично мне, например, не очень понятно, какую проблему решают эти программы. Вроде бы декларирована благая цель – за счет улучшения качества обучения повысить безопасность на дорогах, но с безопасностью эти программы никак не связаны, поскольку при их составлении не проводилось никакого анализа ошибок предыдущих программ. Впечатление такое, что чиновники, как обычно, просто сделали работу "для галочки" и отчитались перед вышестоящим руководством".

Проценты в рост

По словам председателя Приморской ассоциации автошкол, среди направленных в Москву предложений была и просьба оставить в покое правый руль, не делая акцент в программах на расположении органов управления. Однако эта просьба дальневосточников была отклонена, и, согласно новым правилам, экзамены в ГИБДД принимаются теперь только на автомобилях с левым рулем. Это значит, что многим автошколам и частным автоинструкторам понадобится обновлять свой учебный автопарк, а это очередные затраты, способные повлиять на цены.

Среди других программных нововведений – обязательное наличие в экзаменационном автомобиле видеорегистратора. Казалось бы – в чем тут новость, ведь многие автошколы использовали этот прибор и раньше, так как видеорегистратор действительно очень помогает в процессе обучения. Новость в том, что отныне сгодится не любой видеорегистратор, а только тот, который сертифицирован и рекомендован ГИБДД. Впрочем, в самом таком требовании нет ничего предосудительного, главное, чтобы цена вопроса тоже была приемлемой и не становилась поводом для злоупотреблений.

В своих прогнозах относительно возможного удорожания обучения в автошколах в связи с их переходом на новые программы, участники рынка были единодушны: не более 10-15%. Для более резкого удорожания пока просто нет оснований. Однако, глядя на то, как меняются цифры ценников на бензоколонках, думается, что предсказанные проценты вовсе не окончательны.

В общем, мало кто сомневается, что ужесточение правил работы автошкол, в Приморье приведет к сокращению их числа, увеличению стоимости обучения и… резкому подорожанию услуг по «выправлению» прав без мучительного этапа обучения…

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток. ZRPRESS.RU, Владивосток.