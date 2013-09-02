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Приморский авторынок
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Автозавод Sollers во Владивостоке думает еще об одном японском бренде

02 Сентября 2013, 17:38 | Владивосток

"Наши планы такие, что мы сейчас расширяем мощности основного производства  полного цикла на 125 тыс. Как вы знаете, у нас уже три бренда, мы сейчас думаем о четвертом", - генеральный директор группы Sollers Вадим ШВЕЦОВ президенту Владимиру ПУТИНУ на совещании по вопросам социально-экономического развития Приморского края.

По сведениям ZRPRESS.RU, речь идет об одном из японских брендов - Honda, Nissan или Mitsubishi. В настоящее время Sollers имеет СП с  японскими Mitsui, Mazda и Isuzu.

ООО "Соллерс-Буссан" (СП "Соллерса" с Mitsui & Co, Ltd) выпускает во Владивостоке Toyota Land Cruiser Prado. Мощность СП составляет 25 тыс. автомобилей в год.

Автомобильный завод "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (СП "Соллерса" с Mazda Motor Corporation) собирает модели Mazda и южнокорейского бренда SsangYong.

В то же время Вадим Швецов оговорился, что на данный момент проект с четвертым брендом решено приостановить.

"Но мы все-таки решили проект заморозить, потому что ситуация с субсидированием все-таки остается. Поэтому расширять мощности, я понимаю, для бюджета крайне нежелательно. В принципе, мы будем сначала, как первую фазу, "морозить" 125 тыс. основного производства и под это делать уже следующую фазу - компонентный парк поставщиков. На нем, собственно говоря, и предлагаем сосредоточиться", - пояснил глава Sollers.

Автозавод Sollers во Владивостоке (с учетом СП) в 2013 году планирует произвести около 70 тыс. автомобилей, что почти на 92% больше, чем в прошлом году, сообщил генеральный директор группы Sollers Вадим ШВЕЦОВ на совещании по вопросам социально-экономического развития Приморского края.

Вадим Швецов назвал главной проблемой, с которой Sollers столкнулась во Владивостоке, высокую стоимость строительства производственных мощностей.

"Сейчас, в принципе мы три года работаем, хорошо знаем всю ситуацию, это то, что экономические факторы инвестирования в крае достаточно тяжелые. Прежде всего стоимость строительства на 20% выше, чем в других регионах.

Мы строим везде - и в Татарстане, и в других регионах. И конечно, нам это понятно, но очень непонятно для иностранных инвесторов, которые привыкли работать в особых экономических зонах в Китае, Корее, Таиланде и так далее. Им очень сложно объяснить, почему они должны пойти на неэффективность при бизнес-планировании", - сказал Вадим Швецов.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: мазда  завод  sollers  cоллерс  авто  mazda 



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Комментарии

  • Псевдоним09:06, 03.09.2013#

    Не выпускает, а собирает из готовых частей. Называется этот процесс-- отвёрточная сборка, очень распространён в странах третьего мира!!

  • Псевдоним09:16, 03.09.2013#

    Ну и сколько платят тому пацану который гайки крутит? Скорей не больше 30 000 руб:) Скажите будет ли работник качественно собирать эти конструкторы за такие деньги:)

  • Псевдоним09:53, 03.09.2013#

    от 15 до 18 это потолок для пацанов

  • Псевдоним09:25, 03.09.2013#

    Какое громкое название в заголовке-автозавод. Не смешите ее она и так смешная.

  • Псевдоним09:31, 03.09.2013#

    Им очень сложно объяснить, почему они должны пойти на неэффективность. . . - герой, да и только!!

  • киборг09:45, 03.09.2013#

    заметим, что всё это за наш счет. . .

  • Посевдоним09:51, 03.09.2013#

    Собери пять японских брендов и получи крышку от унитаза в подарок!

  • Псевдоним09:56, 03.09.2013#

    Да, думать это хорошо! Вот не думать - это плохо.

  • Псевдоним09:56, 03.09.2013#

    Машины эти собирают в Японии, потом они едут в Корею, там их разбирают и упаковывают, потом везут морем сюда, здесь собирают опять. Это дешевле, чем везти из Японии собранную сюда.

  • Справедливый10:20, 03.09.2013#

    Я так и не понял, какой новый бренд будет соллерс выпускать. Да и кому это интересно. Раз уж мы местные не покупаем это говно, это уже говорит о многом. Мы практически подтверждаем, что б/у японки лучше новых отечественных. Я бы на месте директора соллерса застрелился со стыда

  • Osama bin Laden14:32, 04.09.2013#

    Чтоб сгореть со стыда, надо, чтобы совесть была. . .

  • Псевдоним11:32, 03.09.2013#

    так бренд то какой!!!

  • Моряк14:33, 04.09.2013#

    В саммит Моторс очередь из новых Прадиков от Солерс на ремонт стоит.

  • Псевдоним14:33, 04.09.2013#

    Пора этот амносоллерс перевести на производство тазиков, кастрюль и ведер, хотя в принципе они это уже выпускают только на колесах.

  • Псевдоним14:33, 04.09.2013#

    Очень странно, что Японцы разрешают нам строить их машины.

  • Псевдоним15:04, 04.09.2013#

    я как брал японские отличные машины, так и буду брать. а это дерьмо москалям гоните на паровозе, пусть сами ездят на них

  • Василий20:32, 25.11.2013#

    Отвёрточная сборка на соллерсе как в Уганде. Разбившийся в Казани Боинг тоже купили после Уганды. Такова сущность нынешнего гнилого, продажного и беспонтового руководства страны. Иосиф Виссарионович бы живо им лоб зелёнкой намазал и был бы совершенно прав!

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