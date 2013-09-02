Автозавод Sollers во Владивостоке думает еще об одном японском бренде

"Наши планы такие, что мы сейчас расширяем мощности основного производства полного цикла на 125 тыс. Как вы знаете, у нас уже три бренда, мы сейчас думаем о четвертом", - генеральный директор группы Sollers Вадим ШВЕЦОВ президенту Владимиру ПУТИНУ на совещании по вопросам социально-экономического развития Приморского края.

По сведениям ZRPRESS.RU, речь идет об одном из японских брендов - Honda, Nissan или Mitsubishi. В настоящее время Sollers имеет СП с японскими Mitsui, Mazda и Isuzu.

ООО "Соллерс-Буссан" (СП "Соллерса" с Mitsui & Co, Ltd) выпускает во Владивостоке Toyota Land Cruiser Prado. Мощность СП составляет 25 тыс. автомобилей в год.

Автомобильный завод "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (СП "Соллерса" с Mazda Motor Corporation) собирает модели Mazda и южнокорейского бренда SsangYong.

В то же время Вадим Швецов оговорился, что на данный момент проект с четвертым брендом решено приостановить.

"Но мы все-таки решили проект заморозить, потому что ситуация с субсидированием все-таки остается. Поэтому расширять мощности, я понимаю, для бюджета крайне нежелательно. В принципе, мы будем сначала, как первую фазу, "морозить" 125 тыс. основного производства и под это делать уже следующую фазу - компонентный парк поставщиков. На нем, собственно говоря, и предлагаем сосредоточиться", - пояснил глава Sollers.

Автозавод Sollers во Владивостоке (с учетом СП) в 2013 году планирует произвести около 70 тыс. автомобилей, что почти на 92% больше, чем в прошлом году, сообщил генеральный директор группы Sollers Вадим ШВЕЦОВ на совещании по вопросам социально-экономического развития Приморского края.

Вадим Швецов назвал главной проблемой, с которой Sollers столкнулась во Владивостоке, высокую стоимость строительства производственных мощностей.

"Сейчас, в принципе мы три года работаем, хорошо знаем всю ситуацию, это то, что экономические факторы инвестирования в крае достаточно тяжелые. Прежде всего стоимость строительства на 20% выше, чем в других регионах.

Мы строим везде - и в Татарстане, и в других регионах. И конечно, нам это понятно, но очень непонятно для иностранных инвесторов, которые привыкли работать в особых экономических зонах в Китае, Корее, Таиланде и так далее. Им очень сложно объяснить, почему они должны пойти на неэффективность при бизнес-планировании", - сказал Вадим Швецов.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.