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К первым посетителям моста на о. Русский сотрудники ГАИ отнеслись с пониманием
ВЛАДИВОСТОК, 2 августа, ZRPRESS. После открытия моста через пролив Босфор-Восточный в сторону остров Русский, к вечеру, на мосту образовалась пробка.
Автомобилисты, несмотря на позднее время, ехали на мостовой переход, чтобы полюбоваться видами ночного города. Многие водители оставляли свои транспортные средства на проезжей части, чтобы выйти, сфотографироваться и прогуляться по мосту. Оставленные машины создавали помехи другому транспорту, двигавшемуся по мосту.
В связи с образовавшимся затором для обеспечения безопасности дорожного движения Управлением ГАИ были высланы три экипажа отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД по г. Владивостоку. Инспекторы предупредили автолюбителей об ответственности за нарушение правил остановки или стоянки на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств и напомнили, что штраф за это правонарушение с 1 июля 2012 года составляет две тысячи рублей (Ст. 12.19 ч.4 КоАП РФ).
Сотрудники ГИБДД попросили любителей ночной романтики с пониманием отнестись к другим участникам движения и убрать свои автомобили с проезжей части.
«Золотой Рог».
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