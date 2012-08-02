Движение по дороге пос. Новый - Де-Фриз – Седанка - Патрокл планируется открыть до конца следующей недели

ВЛАДИВОСТОК, 2 августа, ZRPRESS. Дорогу поселок Новый - Де-Фриз - Седанка - Патрокл принимает комиссия Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Как сообщает генеральный подрядчик строительства ЗАО «ТМК», приемка объекта в эксплуатацию проходит в два этапа. Первый подразумевает непосредственно технические характеристики объекта. Сразу после получения заключения о соответствии строители откроют движение для автолюбителей и приступят ко второму этапу - благоустройству прилегающей территории. Заключение планируется получить до конца следующей недели.

В настоящий момент на участке «низководный мост (эстакада) Де-Фриз-Седанка» строители завершают монтаж ливневой канализации, срезке технологических свай временного моста. На развязке по улице Маковского производится установка шумозащитных экранов.

На путепроводе в районе золоотвала закончена установка барьерного ограждения, ведутся регуляционные работы (укрепление конусов плиткой, подготовка к омоноличиванию, устройство монолитного упора). На путепроводе в районе Выселковой производится устройство регуляционных сооружений, в районе бухты Тихой полностью выполнена установка барьерного ограждения. На всех путепроводах выполнена окраска на 80 процентов.

Кроме того, на пешеходном переходе в районе золоотвала завершены все работы, за исключением остекления. Здесь строители укладывают асфальтобетонное покрытие на дороге. Производится планировка и обустройство обочин. На всех пешеходных переходах выполняется установка перильного ограждения и окраска пролетных строений.

«Золотой Рог».