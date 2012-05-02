Авторынок «Зеленый угол»: скорее жив, чем мертв

Как известно, сопки «Зеленого угла» во Владивостоке периодически окутываются всякого рода туманами. Одни приходят с моря и наблюдаются с весны до осени, а другие – информационные, натягивает из Москвы, и их можно встретить в любое время года. В апреле 2012 оба вида этих туманов нагрянули на знаменитый приморский авторынок одновременно.

Дожди, зарядившие в этом году раньше обычного, придают «Зеленке» унылый и заброшенный вид. Несмотря на то, что мокрые автомобили выглядят свежо и нарядно, торговые площадки в это время пусты – и продавцы, и покупатели предпочитают отсиживаться где-нибудь под сухой и теплой крышей. Отсюда и создается ощущение того, что рынок безлюден. Хотя, стоит проглянуть солнцу, в торговых рядах появляется некоторое движение: хлопают открывающиеся двери и капоты выставленных на продажу машин, слышится музыка из кафе и салонов, звяканье связок автомобильных ключей.

Слухи о смерти «Зеленого угла» вновь, как и в прежние годы, оказались несколько преувеличенными, хотя мировой финансовый кризис и действия российского руководства по его преодолению, действительно, очень сильно отразились на этом популярном торговом месте. С момента введения заградительных пошлин в 2008 году значительно сократилось количество выставочных площадок, закрылись оставшиеся без работы нотариальные конторы, выбыли из игры другие участники рынка.

Покупатели из западных регионов исчезли как класс, а оставшиеся верными правому рулю забайкальцы, сибиряки и якуты ежегодно испытывают мощный прессинг со стороны федерального центра, не устающего пугать обывателя всевозможными страшилками. Самым недавним образцом такой страшилки можно по праву считать вышедший 21 апреля на канале «Россия-1» сюжет программы «Честный детектив», в котором речь идет о «распилах» - криминальной схеме легализации ввезенного автотранспорта.

Левые данные

К этому фильму мы еще вернемся, а пока упомянем о другом психологическом барьере, выставленном Москвой на пути к дальневосточному рынку. Возможный запрет ввоза и эксплуатации праворульных автомобилей обсуждается уже несколько лет. Последние подвижки в этом направлении – объединенный техрегламент Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, в котором содержится упоминание о запрете на выпуск в обращение транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления. В отношении России речь, правда, идет о категориях М2 и М3, к которым относятся пассажирские автобусы вместимостью свыше 8 мест, однако текст регламента предусматривает и некую «актуализацию стандартов», которая теоретически может стать основой для распространения запрета на другие категории в будущем.

Неясности и умолчания в отношении правого руля беспокоят потенциальных клиентов «Зеленки», а пронесшийся по России в марте слух о прекращении регистрационных действий с праворульными авто с июня 2012-го так и вовсе заставил многих сибиряков отказаться от поездки во Владивосток и искать альтернативные варианты на местных рынках. Да что говорить о сибиряках, если даже устойчивые к подобным слухам приморцы все чаще стали задумываться о «походе налево». На состоявшемся недавно в стенах ВГУЭС автосалоне «Приморская весна» официальные дилеры иномарок все, как один, отметили впечатляющий рост продаж автомобилей с левым рулем.

«Народ, конечно, напуган этими слухами, - констатирует очевидное продавец подержанных автомобилей с «Зеленки» Виталий КОВТУН, - но в целом правый руль пока держится. Ведь новую машину из салона «потянет» далеко не каждый. К примеру, на днях люди смотрели у меня Toyota Ractis 2008 года, который предлагается за 450 тысяч рублей. И говорят – мол, новый KIA Rio 2012 года в салоне стоит 509 тысяч рублей, почему ваш так дорог? Машины примерно одного класса. Объясняю им, что 509 тысяч – это базовая комплектация. Захочет покупатель дополнительно ветровики – плати отдельно, толстые коврики – плати отдельно, кондиционер – плати отдельно. Коробка-автомат, кстати, не знаю, как на Rio, но на многих европейских бюджетных авто - тоже опция, и весьма дорогая. В итоге оказывается, что вместо 509, надо заплатить уже 650 тысяч. Поэтому сравнивать желательно цены аналогичных комплектаций. Хорошо «упакованный» Ractis стоит своих 450 рублей. Если бы не пошлины, мог бы стоить и дешевле, но это уже вопрос не ко мне».

Битый небитого везет

Ассортимент предложения на «Зеленом углу» по-прежнему велик, хотя цены на праворульные автомобили, как было отмечено, вплотную подошли к своему психологическому порогу. В основном, представлены, конечно, «проходные» машины 2007-2009 годов выпуска, но много и более старых моделей из нераспроданных прежних запасов. Встречаются также и редкие экземпляры «трехлеток», которые по российскому законодательству приравнены к новым, с конвейера.

«Хорошим спросом пользуются машины малого и среднего класса, - продолжает Виталий, - Mazda Demio, Honda Fit, Nissan March,Toyota Vitz, а также все разновидности Toyota Corolla. С ними меньше всего проблем, как для продавцов, так и для покупателей. Пошлины на них ниже, ввезти их проще, продать легче. Единственным минусом для продавца можно считать лишь невысокую маржу, и необходимость в связи с этим постоянно поддерживать товарооборот. Для покупателя же здесь сплошные плюсы: минимальные шансы нарваться на «распил», большой выбор вариантов на рынке».

Продавцы «Зеленки» в курсе того, что «распилы» подрывают имидж авторынка, однако сделать с их наплывом ничего не могут, да и не хотят, так как многие сами замешаны в подобных махинациях. Честных продавцов, которые не скручивают пробег и не корректируют «как надо» аукционный лист, на рынке единицы, да и их работа не отличается стабильностью: сегодня он честен, а завтра обстоятельства сложились так, что приходится брать в Японии битый автомобиль, и потом выдавать его в России за идеальный.

Починка «битья», кстати, во Владивостоке давно уже является отдельной отраслью местной индустрии, на которой специализируются сотни мастерских. Битая машина во всем мире, в том числе и в Японии стоит гораздо меньше, чем целая. И экономически выгоднее дешево купить аварийный автомобиль, отремонтировать его и затем продать с хорошей маржой. Подобными операциями, к слову, не гнушаются и официальные дилеры, принимающие от клиентов по программе «трейд-ин» автомобили разной степени «ушатанности».

«Основная беда состоит в том, что далеко не все продавцы раскрывают историю машины. Если от официального дилера еще худо-бедно, но как-то можно потребовать информацию и сервисную книжку, то продавец подержанной японской иномарки совершенно свободен в своих фантазиях, - считает представитель покупательского лагеря Анатолий ДОРЖИЕВ, приехавший в Приморье за автомобилем из Улан-Удэ. - Был в Уссурийске на авторынке – там и смотреть нечего, большинство машин с пробегом по России. На «Зеленке» выбор богаче, но за продавцами тоже нужен глаз да глаз. Я взял с собой ноутбук с доступом в Интернет, и «пробиваю» автомобили по номеру кузова прямо на месте. Могу прямо сейчас показать пальцем, какие машины были битыми в Японии. Их много тут стоит.

Аукционные листы подделывают, это тоже легко вычисляется по интернету. Затирают описания повреждений, исправляют оценки. Вон та черная Altezza была с оценкой R, а теперь у нее аукционный лист на 4,5 балла. И пробег в Японии был 188 тысяч километров, а сейчас там на спидометре 81 тысяча».

Впрочем, покупатель из Бурятии сообщил «ЗР» о том, что на рынке немало и «честных» машин, главная трудность состоит в том, что отличить их от «липовых» без спецсредств практически невозможно.

Полицейский детектив

Об этом же с телеэкрана говорил и Эдуард ПЕТРОВ из «Честного детектива». В пользу московских журналистов будет сказано, что акценты в своей последней передаче, посвященной «распилам», они расставили более справедливо, нежели в тех, что выходили ранее. Главными героями распространения «распилов» по стране, наконец стали люди в погонах – гаишники и таможенники, что, по правде говоря, давно было известно.

«Подпольные цеха по сборке «распилов», о которых москвичи растрезвонили на всю страну, на самом деле совершенно открыты. Их месторасположение ни для кого не секрет, автомобили сваривают прямо в окрестностях «Зеленого угла», и технически эта операция – обыкновенные ремонтные работы. Криминал начинается тогда, когда государевы люди за определенную мзду «мутят» с документами: выписывают «левые» ГТД и ПТС, ставят на учет «двойников», оформляют «распилы» через «оффшорные» регионы. При этом вышестоящее руководство, наверняка за мзду, часто смотрит сквозь пальцы на проделки своих подчиненных.

Как рассказал «ЗР» Анатолий Доржиев, его собственный регион – Бурятия, одно время был именно такой «оффшорной зоной», в которой ставились на учет привезенные в Приморье «распилы». Документы из Улан-Удэ привозили сюда, на «Зеленый угол», и проданная машина уходила своим ходом в Сибирь или Якутию. После того как три года назад бурятские махинации вскрылись, именно там стали первыми «попадать под раздачу» владельцы «распилов». ГИБДД стала аннулировать регистрацию таких машин, и на сегодняшний день счет идет уже на тысячи автовладельцев по всей стране, так как кроме Бурятии, «оффшорами» успели поработать Ингушетия, а также другие регионы РФ.

Немало «писем счастья» с уведомлением об аннулировании регистрации получили и автомобилисты Владивостока. В основном пострадали те, кто не был обременен тесными связями с гаишниками. «Блатные» же узнали обо всем загодя и продали свои собственные «распилы-конструкторы» еще до того, как на эти схемы обрушились репрессии.

Руководство краевого УВД в лице генерала Андрея НИКОЛАЕВА заявило, что полиция будет вести нещадную борьбу с «распилами», и предупредило коммерсантов о тщетности попыток подкупа должностных лиц, занимающихся регистрацией автомобилей. Однако, как убедился «ЗР», сборка разрезанных автомобилей в расположенных рядом с «Зеленым углом» мастерских продолжается. Видимо, не все испугались грозного генеральского окрика. Интересно, почему эти пресловутые коммерсанты ведут себя столь бесстрашно?

Сергей САЯПИН, "Золотой Рог".