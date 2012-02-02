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Бензиновый SsangYong Actyon made in Vladivostok можно купить уже в марте
ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля, ZRPRESS. Продажи кроссовера SsangYong Actyon c бензиновым двигателем стартуют в марте, с 1 февраля 2012 все официальные дилерские центры SsangYong начали принимать заказы на новую версию Actyon, которая собирается на заводе Sollers во Владивостоке.
New Actyon был запущен в производство во Владивостоке в январе 2011 года и в настоящее время выпускается с двумя версиями дизельного двигателя мощностью 175 л. с. и 149 л.с.
Новый четырех цилиндровый бензиновый двигатель рабочим объемом 2 литра развивает максимальную мощность в 149 л. с. при 6000 об./мин.
Базовая комплектация Original с бензиновым двигателем и 6-ти ступенчатой механической коробкой передач, подогревом сидений, кондиционером, круиз-контролем, 2-мя подушками безопасности и сигнализацией стоит 745 тыс. рублей.
Комплектация Elegance, доступная за 859 тыс. рублей, включает дополнительно ESP, боковые подушки и шторки безопасности, рейлинги, противотуманные фары, аудиосистему с CD/MP3/AUX/USB с управлением на руле, кожаную отделку руля и ручки КП.
Комплектация с полным приводом доступна от 829 тыс. рублей.
Досье "ЗР"
В настоящее время "Соллерс - Дальний Восток" собирает 4 модели SsangYong - Kyron, Rexton, Actyon Sports и New Actyon.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог» - ZRPRESS.Ru.
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