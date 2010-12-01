Батарейную лучше объехать

Администрация Владивостока вновь просит участников дорожного движения отнестись с пониманием к временным неудобствам. На этот раз перекрыто движение на участке ул. Батарейной до пересечения с ул.Западной.

Причина та же - работы по объектам саммита АТЭС. На этот раз возводят новый коллектор. В управлении содержания жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока сообщили, что автомобильное движение перекрыто на неделю - до 4 декабря.