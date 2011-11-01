На федеральной трассе М-60 Хабаровск - Владивосток построены новая эстакада и объездная дорога

При въезде в краевой центр в районе ростральной колонны началось движение по новой эстакаде, так же как и началось на новой дороге в обход Уссурийска. Теперь автовладельцам, используя эстакаду, не придется пересекать полосу встречного движения, а в Уссурийск будет меньше заезжать транзитного транспорта.

Протяженность эстакады в пригороде Владивостока - 500 метров. К 2012 году именно здесь будет самый широкий участок трассы: по три полосы на сквозной эстакаде и по две – на второстепенные съезды к станции Весенняя. Введеный в строй участок до неузнаваемости изменил ландшафт вокруг ростральной колонны. Более пологим, чем прежде, стал и сам подъем к ростральной колонне. Высота ее - 25 метров – понятно, не изменилась, но колонна кажется выше из-за увеличившегося пространства самой дороги.

На новой развязке на проектную отметку выведены стойки 16 опор, в каждом из 15 пролетов смонтировано по семнадцать 33-метровых железобетонных балок. Причем подъем мощных конструкций мостостроители проводили по ночам, чтобы не затруднять интенсивное движение по трассе. Сегодня результат работы мостостроителей уже могут по достоинству оценить автолюбители Приморья.

В торжественной церемонии запуска новой дороги, которая идет в обход Уссурийска, приняли участие первый заместитель председателя правительства РФ Игорь ШУВАЛОВ, министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН, губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН.

Губернатор отметил, что этот отрезок федеральной трассы М-60 станет более скоростным и вместе с тем более комфортным и безопасным: «В ближайшее время вдоль трассы появятся новые парковки, мотели, закусочные. А это, соответственно, новые рабочие места для малого и среднего бизнеса», - сказал он.

Общая стоимость строительства составила 3 409,0 млн рублей. Это асфальтобетонная дорога II категории протяженностью 25,308 км. В ее составе - две транспортные развязки на 639 км (примыкание к автомобильной дороге Хабаровск - Владивосток) и 663 км (на пересечении автодороги Уссурийск - Глуховка), а также один путепровод через железную дорогу, два моста через реки Раковка и Глуховка, 23 металлические гофрированные трубы.

Строительство дороги началось в сентябре 2009 года. По плану срок окончания строительства – май 2012 года. Руководители и работники предприятия, занятого в реконструкции трассы, были награждены почетными грамотами президента РФ за свой труд и за то, что сумели показать, что умеют работать быстро и качественно.

С вводом в эксплуатацию объездной дороги улучшится транспортная ситуация и экология в самом Уссурийске, который теперь будет избавлен от тысяч ежедневных транзитных автомашин.