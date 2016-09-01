Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивостокский завод "Соллерс" за четыре года собрал 100 тыс. автомобилей Mazda
Юбилейный автомобиль будет выпущен с конвейера в первый день ВЭФа
Владивостокский завод ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» (совместное предприятие японского автопроизводителя Mazda и российского ПАО «Соллерс») за четыре года собрал 100 тыс. автомобилей Mazda. Выпуск юбилейного автомобиля с производственной линии предприятия состоится 2 сентября в присутствии министра промышленности и торговли РФ Дениса МАНТУРОВА.
Ранее сообщалось, что завод произвел 150 автомобилей для Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 2-3 сентября. Всего для форума выпущено 100 седанов Mazda6 и 50 кроссоверов Mazda СХ-5 черного цвета.
«Восточный экономический форум — это важная платформа для знакомства с автомобилями Mazda для широкой бизнес-аудитории. Для нас это мероприятие прежде всего означает высокий уровень доверия к марке в целом и уровню локального производства, ведь предприятие ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» является единственным производителем автомобилей японского бренда Mazda на территории России», - пояснял генеральный директор ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» Дмитрий КУДИНОВ.
Досье «Золотого Рога»: СП «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» создано паритетных началах японским автопроизводителем Mazda и российским ПАО «Соллерс». Производство автомобилей Mazda стартовало во Владивостоке в октябре 2012 года. По итогам 2015 года было выпущено 24 тыс. 185 автомобилей. Предприятие выпускает кроссоверы Mazda CX-5 и седаны Mazda 6. В конце 2015 года завод перешел на сборку автомобилей по стандарту Euro 5. Полная проектная мощность завода составляет 70 тыс. автомобилей в год. Sollers и Mazda в сентябре 2015 года также подписали соглашение о создании производства двигателей Mazda, инвестиции составят порядка 2 млрд рублей. Предприятие будет располагаться в особой экономической зоне во Владивостоке. Сумма инвестиций - более 2 млрд рублей.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ПАО "Соллерс".
Новости тематики
- Владивостокский завод "Соллерс" за четыре года собрал 100 тыс. автомобилей Mazda
- ВЭФ: производство двигателей Mazda во Владивостоке может начаться уже в 2017 году
- Приморцам не стоит рассчитывать на отмену пошлин на иномарки
- Во Владивостоке прошла выставка "Автосалон-2015"
- Во Владивостоке грядет закрытие ряда автошкол
- Автомобилисты Приморья бьют тревогу: оплаченные штрафы продолжают исчезать
- Финальный этап чемпионата Приморского края по ралли-спринту пройдет на о. Русский
- Россия выступит против Японии на "Приморском кольце"
- На центральной площади Владивостока пройдет "Автошоу – 2013"
- Крупное китайское информагентство запустило сенсационную "автомобильную утку"
Новости раздела
- Владивостокский завод "Соллерс" за четыре года собрал 100 тыс. автомобилей Mazda
- Пилоты РДС-Восток провели во Владивостоке самый непредсказуемый этап серии
- Знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор" появятся еще в трех местах во Владивостоке
- Владивостокцам предлагают высказать свои мнения о введении платы за парковку автомобилей
- Гонщика, устроившего беспредел на улицах Владивостока, наказали его же товарищи
- ВЭФ: производство двигателей Mazda во Владивостоке может начаться уже в 2017 году
- Приморцам не стоит рассчитывать на отмену пошлин на иномарки
- С 1 июля во Владивостоке будет работать новый автобусный маршрут
- Во Владивостоке прошла выставка "Автосалон-2015"
- ГИБДД Владивостока обратилась к водителям
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным
Вам ничего не напоминает?))) По мне-так чистой воды СОВОК. У нас ВСЁ стало приурочиваться к каким-то событиям и визитам Царя)). . . То есть есть ли где-то построили, открыли или запустили, то в Рашке-это теперь великое событие. . . . )) Убого.