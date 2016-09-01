Владивостокский завод "Соллерс" за четыре года собрал 100 тыс. автомобилей Mazda

Юбилейный автомобиль будет выпущен с конвейера в первый день ВЭФа

Владивостокский завод ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» (совместное предприятие японского автопроизводителя Mazda и российского ПАО «Соллерс») за четыре года собрал 100 тыс. автомобилей Mazda. Выпуск юбилейного автомобиля с производственной линии предприятия состоится 2 сентября в присутствии министра промышленности и торговли РФ Дениса МАНТУРОВА.

Ранее сообщалось, что завод произвел 150 автомобилей для Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 2-3 сентября. Всего для форума выпущено 100 седанов Mazda6 и 50 кроссоверов Mazda СХ-5 черного цвета.

«Восточный экономический форум — это важная платформа для знакомства с автомобилями Mazda для широкой бизнес-аудитории. Для нас это мероприятие прежде всего означает высокий уровень доверия к марке в целом и уровню локального производства, ведь предприятие ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» является единственным производителем автомобилей японского бренда Mazda на территории России», - пояснял генеральный директор ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» Дмитрий КУДИНОВ.

Досье «Золотого Рога»: СП «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» создано паритетных началах японским автопроизводителем Mazda и российским ПАО «Соллерс». Производство автомобилей Mazda стартовало во Владивостоке в октябре 2012 года. По итогам 2015 года было выпущено 24 тыс. 185 автомобилей. Предприятие выпускает кроссоверы Mazda CX-5 и седаны Mazda 6. В конце 2015 года завод перешел на сборку автомобилей по стандарту Euro 5. Полная проектная мощность завода составляет 70 тыс. автомобилей в год. Sollers и Mazda в сентябре 2015 года также подписали соглашение о создании производства двигателей Mazda, инвестиции составят порядка 2 млрд рублей. Предприятие будет располагаться в особой экономической зоне во Владивостоке. Сумма инвестиций - более 2 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ПАО "Соллерс".