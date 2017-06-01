Во Владивостоке может появиться автомобильный IT-кластер

Глава «Соллерса» предложил создать его на базе ДВФУ

Глава и владелец автомобильного производителя «Соллерс» Вадим ШВЕЦОВ, выступая в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), предложил создать на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) площадку развития IT-технологий для автомобилестроения. По словам Швецова, автосборочное предприятие «Соллерса» во Владивостоке может стать площадкой, где студенты ДВФУ и молодые кадры смогут знакомиться и развивать новые технологии.

«В будущем для Дальнего Востока, если, конечно, это не сырьевой бизнес, акцент нужно больше делать в интеллект. Как вы знаете, автомобильная отрасль скоро превратится в IT-компанию - будут гаджеты на колесах, но не будет традиционных автомобилей, которые мы сегодня видим. Я считаю, что есть отличная база (для развития новых технологий – Прим. автора) – это Дальневосточный федеральный университет. Там, конечно же, нужно усилить IT-департамент. Я считаю, что это направление вообще нужно сделать как основное для развития этого университета».

Вадим Швецов считает, что новая площадка на базе ДВФУ позволит России выйти на рынок IT в АТЭС, который уже оценивается в $1 млрд. «Поэтому, это (автомобильный IT-кластер) очень интересный продукт, который можно сделать в России. Который будет называться именно человеческим интеллектуальным потенциалом. Это продукт, который можно будет экспортировать за большие деньги, чем сырье, которое сейчас добывается на Дальнем Востоке», - уверен Швецов.

Как сообщала Деловая газета «Золотой Рог», Sollers, владеющий автозаводом во Владивостоке, попросил премьер-министра РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА разрешить зарегистрировать новые предприятия на Дальнем Востоке в рамках территории опережающего развития (ТОР), а не особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа. Минвостокразвития и Минэкономразвития РФ должны проработать вопрос о возможности реализации проектов в рамках режима ТОР до 26 июня. В настоящее время ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (совместное предприятие российского ПАО «Соллерс» и японской Mazda Motor Company) производит во Владивостоке автомобили двух моделей: Mazda CX5 и Mazda 6. Созданные производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год.

Досье «Золотого Рога»: Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В работе ПМЭФ-2017 принимают участие около 12 тыс. участников. На 2 июня запланировано участие президента Владимира ПУТИНА в пленарном заседании форума, на котором также выступят премьер-министр Индии Нарендра МОДИ, федеральный канцлер Австрии Кристиан КЕРН и президент Молдавии Игорь ДОДОН. Кроме того, Владимир Путин примет участие в панельной дискуссии «Бизнес-диалог Россия-США» и проведет переговоры с федеральным канцлером Австрии и генеральным секретарем ООН Антонио ГУТЕРРЕШЕМ. Глава государства также встретится с руководителями крупнейших иностранных компаний, в ходе дискуссии с которыми будут обсуждаться инвестиционный климат и бизнес-потенциал России. Среди участников форума также топ-менеджеры «Роснефти», «Газпрома», «Российских железных дорог», «Объединенной судостроительной корпорации», «РусГидро», «РусАла», «Ростелекома», МТС, ВТБ, Внешэкономбанка, Сбербанка. Деловая программа форума охватывает более 100 мероприятий с участием 500 спикеров.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Санкт-Петербург

Фото c Восточного экономического форума и фотобанка ПМЭФ.



