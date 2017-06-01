www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.99 р. 100 JPY: 51.89 р.
EUR: 64.15 р. 10 CNY: 83.88 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Распечатать

Во Владивостоке может появиться автомобильный IT-кластер

01 Июня 2017, 19:37 | Владивосток

Глава «Соллерса» предложил создать его на базе ДВФУ

Глава и владелец автомобильного производителя «Соллерс» Вадим ШВЕЦОВ, выступая в четверг  на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), предложил создать на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) площадку развития IT-технологий для автомобилестроения. По словам Швецова, автосборочное предприятие «Соллерса» во Владивостоке может стать  площадкой, где студенты ДВФУ и молодые кадры смогут знакомиться и развивать новые технологии.

«В будущем для Дальнего Востока, если, конечно, это не сырьевой бизнес, акцент нужно больше делать в интеллект. Как вы знаете, автомобильная отрасль скоро превратится в IT-компанию -  будут гаджеты на колесах, но не будет традиционных автомобилей, которые мы сегодня видим. Я считаю, что есть отличная база (для развития новых технологий – Прим. автора) – это Дальневосточный федеральный университет. Там, конечно же, нужно усилить IT-департамент. Я считаю, что это направление вообще нужно сделать как основное для развития этого университета».

Вадим Швецов считает, что новая площадка на базе ДВФУ позволит России выйти на рынок IT в АТЭС, который уже оценивается в $1 млрд. «Поэтому, это (автомобильный IT-кластер) очень интересный продукт, который можно сделать в России. Который будет называться именно человеческим интеллектуальным потенциалом. Это продукт, который можно будет экспортировать за большие деньги, чем сырье, которое сейчас добывается на Дальнем Востоке», - уверен Швецов.

Как сообщала Деловая газета «Золотой Рог», Sollers, владеющий автозаводом во Владивостоке, попросил премьер-министра РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА разрешить зарегистрировать новые предприятия на Дальнем Востоке в рамках территории опережающего развития (ТОР), а не особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа. Минвостокразвития и Минэкономразвития РФ должны проработать вопрос о возможности реализации проектов в рамках режима ТОР до 26 июня. В настоящее время ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (совместное предприятие российского ПАО «Соллерс» и японской Mazda Motor Company) производит во Владивостоке автомобили двух моделей: Mazda CX5 и Mazda 6. Созданные производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год.

Досье «Золотого Рога»: Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В работе ПМЭФ-2017 принимают участие около 12 тыс. участников. На 2 июня запланировано участие президента Владимира ПУТИНА в пленарном заседании форума, на котором также выступят премьер-министр Индии Нарендра МОДИ, федеральный канцлер Австрии Кристиан КЕРН и президент Молдавии Игорь ДОДОН. Кроме того, Владимир Путин примет участие в панельной дискуссии «Бизнес-диалог Россия-США» и проведет переговоры с федеральным канцлером Австрии и генеральным секретарем ООН Антонио ГУТЕРРЕШЕМ. Глава государства также встретится с руководителями крупнейших иностранных компаний, в ходе дискуссии с которыми будут обсуждаться инвестиционный климат и бизнес-потенциал России. Среди участников форума также топ-менеджеры «Роснефти», «Газпрома», «Российских железных дорог», «Объединенной судостроительной корпорации», «РусГидро», «РусАла», «Ростелекома», МТС, ВТБ, Внешэкономбанка, Сбербанка. Деловая программа форума охватывает более 100 мероприятий с участием 500 спикеров.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Санкт-Петербург

Фото c Восточного экономического форума и фотобанка ПМЭФ.

 


 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: "Соллерс"  кластер  ДВФУ  автомобили 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru