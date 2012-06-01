На одном из проспектов Владивостока сократят количество полос

ВЛАДИВОСТОК, 1 июня, ZRPRESS. Демонтаж рельсов на Океанском проспекте планируется начать в ночь с 1 на 2 июня. Работы будут проводиться параллельно на двух участках.

Бригады дорожных служб приступят к демонтажу трамвайных путей от здания КГУП "Приморский водоканал" (ул. Некрасовская, 122) в сторону кольца 1-ой Речки, а также от пересечения ул. Комсомольской и Океанского проспекта в направлении разворотного кольца на 1-ой Речке.

Как сообщили в МУПВ "Дороги Владивостока", при производстве работ по демонтажу рельсов движение автотранспорта на данном участке перекрываться не будет, однако ввиду работы крупногабаритной техники число полос для движения будет сокращено. После демонтажа рельсов строители полностью восстановят дорожное покрытие на всём участке. По свидетельству специалистов, дорожное полотно без рельсов будет более качественным, ровным и долговечным.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

«Золотой Рог».