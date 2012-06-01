www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.63 р. 100 JPY: 58.83 р.
EUR: 75.89 р. 10 CNY: 95.94 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Дороги Владивостока
Распечатать

На одном из проспектов Владивостока сократят количество полос

01 Июня 2012, 15:46 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 1 июня, ZRPRESS. Демонтаж рельсов на Океанском проспекте планируется начать в ночь с 1 на 2 июня. Работы будут проводиться параллельно на двух участках.

Бригады дорожных служб приступят к демонтажу трамвайных путей от здания КГУП "Приморский водоканал" (ул. Некрасовская, 122) в сторону кольца 1-ой Речки, а также от пересечения ул. Комсомольской и Океанского проспекта в направлении разворотного кольца на 1-ой Речке.

Как сообщили в МУПВ "Дороги Владивостока", при производстве работ по демонтажу рельсов движение автотранспорта на данном участке перекрываться не будет, однако ввиду работы крупногабаритной техники число полос для движения будет сокращено. После демонтажа рельсов строители полностью восстановят дорожное покрытие на всём участке. По свидетельству специалистов, дорожное полотно без рельсов будет более качественным, ровным и долговечным.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru