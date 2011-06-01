Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Полоса движения общественного транспорта ударит по парковке в центре Владивостока
Новая дорожная разметка, выделяющая полосу для общественного транспорта, появилась во Владивостоке на улице Светланской.
Как сообщили в управлении содержания жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока, подобные меры приняты в целях создания приоритета для общественного транспорта, который несёт основную социальную и транспортную нагрузку. Движение по выделенной полосе позволит сократить время движения автобусов по центральной улице.
В настоящее время разметка нанесена от банка "Приморье" (Светланская, 47) по направлению к центру до Светланской, 37 (т/ц "Манго"), но в ближайшее время дорожные службы увеличат её протяжённость от остановки общественного транспорта "Лазо" до пересечения улицы Светланской и Океанского проспекта.
Стоит отметить, что ранее эта полоса движения использовалась сотрудниками близлежащих офисов для парковки: всего около 70 автомобилей блокировали целую полосу движения, в результате чего тысячи горожан стояли в пробке на данном участке по 40-50 минут. Сейчас на выделенной полосе для автобусов парковка запрещена.
Напомним, что спецполосы для общественного транспорта нанесены на улице Алеутской (от краевой больницы до площади Семёновской), на улице Гоголя, проспекте 100-летия Владивостока, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Новости тематики
- Во Владивостоке старые "корейцы" не выдержали конкуренции с новыми "Газелями"
- Во Владивостоке начинают делать кусок ВКАДа
- На одной из улиц Владивостока автомобилисты лишатся парковки
- Улицу Светланскую во Владивостоке окончательно освобождают от рельсов (фото)
- Дороги во Владивостоке отремонтируют к ВЭФ
- ГИБДД Владивостока обратилась к водителям
- Сегодня во Владивостоке изменится схема движения транспорта
- На мосту во Владивостоке появились огромные зияющие трещины
- Движение и парковку в центре Владивостока ограничат
- Во Владивостоке "шумахеры" нагоняли на Золотом мосту на 5,3 миллионов рублей
Новости раздела
- Водителям-приморцам предлагают работу на ВЭФ-2018 по смешным расценкам
- Владивостокская кольцевая дорога будет платной
- Автодилеры Владивостока выступили против закрытия рынка правого руля
- Во Владивостоке старые "корейцы" не выдержали конкуренции с новыми "Газелями"
- Во Владивостоке появится альтернативный проезд в самый проблемный район города
- Во Владивостоке начали собирать новый кроссовер
- Автозавод "Соллерс" во Владивостоке будет собирать новый кроссовер
- Автозавод во Владивостоке ушел на новогодние каникулы
- Во Владивостоке открылся дилерский центр всемирно известного французского автобренда
- Во Владивостоке начинают делать кусок ВКАДа
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- Завещанному не верить
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"