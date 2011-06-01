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Дороги Владивостока
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Полоса движения общественного транспорта ударит по парковке в центре Владивостока

01 Июня 2011, 21:51 | Владивосток

Новая дорожная разметка, выделяющая полосу для общественного транспорта, появилась во Владивостоке на улице Светланской.

Как сообщили в управлении содержания жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока, подобные меры приняты в целях создания приоритета для общественного транспорта, который несёт основную социальную и транспортную нагрузку. Движение по выделенной полосе позволит сократить время движения автобусов по центральной улице.

В настоящее время разметка нанесена от банка "Приморье" (Светланская, 47) по направлению к центру до Светланской, 37 (т/ц "Манго"), но в ближайшее время дорожные службы увеличат её протяжённость от остановки общественного транспорта "Лазо" до пересечения улицы Светланской и Океанского проспекта.

Стоит отметить, что ранее эта полоса движения использовалась сотрудниками близлежащих офисов для парковки: всего около 70 автомобилей блокировали целую полосу движения, в результате чего тысячи горожан стояли в пробке на данном участке по 40-50 минут. Сейчас на выделенной полосе для автобусов парковка запрещена.

Напомним, что спецполосы для общественного транспорта нанесены на улице Алеутской (от краевой больницы до площади Семёновской), на улице Гоголя, проспекте 100-летия Владивостока, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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