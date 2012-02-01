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Машины на обочинах дорог мешают уборке снега
Брошенные из-за снегопада машины, "елочкой" утыкавшие обочины даже магистральных улиц Владивостока, остаются на совести их владельцев. Машины брошены в сугробах, очевидно, еще в субботу, мешают уборочной технике. В пору вызывать эвакуатор...
Однако, как заявили "ЗР" в Госавтоинспекции г. Владивостока, планов по их эвакуации нет. По словам сотрудника пресс-службы Натальи ХВОСТЕНКО, перед циклоном была информация, что эвакуацией брошенных машин займутся подразделения МЧС. Но она не нашла подтверждения. Машины на Алеутской, Светланской, Семеновской и Привокзальной площадях как стояли под шапками снега, так и стоят.
Как сообщил источник в Управлении ГИБДД УВД по Приморскому краю, сотрудниками ГАИ были сделаны три попытки с помощью эвакуатора убрать затирочные машины сочи, мешавшие очистке магистрали. Но от этой затеи пришлось отказаться. И дело даже не в отсутствии эвакуационной техники, правовой базы и средств на эвакуацию. За два циклонических дня машины превратились в форменные снежно-ледовые конструкции. "При попытке сдвинуть авто с места их можно повредить - вмерзли, потяжелели и при извлечении из сугробов и погрузке автомобиль или его бампер может сорваться", - резюмировал сотрудник ГАИ. Эвакуаторы не рискнули взять на себя будущие иски. Вот и остается ГАИ грозить штрафом за незаконную парковку да взывать к совести владельцев: заберите свои машины - мешают.
Ян Коноплицкий, "Золотой Рог".
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