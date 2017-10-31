Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В России внесли изменения в правила проезда перекрёстков с круговым движением
Теперь уступать придется всем без разбора
Правительство России одобрило внесение изменений в ПДД, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Отныне водители, въезжающие на перекрёсток с круговым движением, должны уступать дорогу находящимся на нём автомобилям. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Зачем российские власти изменили правила и как нововведение оценили автоэксперты — в материале RT.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении ПДД на перекрёстках с круговым движением. Соответствующий документ опубликован на сайте российского кабинета министров. Согласно постановлению, теперь приоритет получают автомобилисты, которые движутся непосредственно по круговому перекрёстку, а остальные водители должны будут им уступать.
«При въезде на перекрёсток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрёстку», — отмечается в документе.
Как сообщается в пояснительной записке, подобная практика действует почти во всех странах Европы.
По словам Медведева, приоритет проезда перекрёстка с круговым движением позволяет увеличить пропускную способность улично-дорожной сети. «Схемы проезда перекрёстков с круговым движением разнятся от региона к региону, и даже в одном городе — от перекрёстка к перекрёстку», — отметил глава правительства.
Из-за этого возникают конфликтные ситуации, которых можно было бы избежать, если бы эти правила были едиными, считает российский премьер. Цель изменения правил, как подчёркивается в пояснительной записке, — повышение безопасности и улучшение организации дорожного движения на перекрёстках.
«Начнётся хаос»
Тем временем автомобильные эксперты разошлись во мнениях относительно пользы нововведений в ПДД. Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает, что изменения в правилах кругового движения спровоцируют хаос на дорогах.
«Честно говоря, не вижу в этом необходимости. В Европе, действительно, давно действовало правило приоритета у тех, кто в круге. Но у нас есть другое правило: если нет знаков, то приоритет у тех, кто въезжает на круг — помеха справа. Водители привыкали к этому годами, десятилетиями. А сейчас начнётся хаос, потому что не все про это услышали, не все поняли. Одни будут ездить по старым правилам, другие — по новым. Начнутся заторы и будут довольно массовые ДТП», — сказал автоэксперт в разговоре с RT.
По его мнению, для предотвращения аварий и привыкания водителей к новым правилам, нужно установить на круг знак «Главная дорога», а перед въездом на круг — «Уступи дорогу».
«Разумные изменения»
В то же время вице-президент Движение автомобилистов России Леонид Ольшанский счёл изменения правил ПДД целесообразными.
«Это разумные изменения. Потому что движение по кругу — это основное движение и есть. А тот, кто из бокового проезда въезжает, — это, по моему убеждению, второстепенный проезд. Поэтому Дмитрий Анатольевич правильно сделал, что подписал», — сказал он в беседе с RT.
По его словам, необходимость привести в порядок данный аспект правил дорожного движения существовала давно.
«Необходимость возникала в том, чтобы систематизировать. Всё. В чём она? Из бокового переулка выезжаешь на широкую улицу — должен пропустить. Ты — второстепенный маленький переулок, а они — большая широкая улица. Едешь на красный свет, подожди тех, кто едет на зелёный. Всё. Все, кто имеет меньше прав, должны пропустить тех, кто имеет больше прав.
Мы все постепенно к этому привыкнем», — убеждён специалист.
Напомним, инициатива внести изменения в правила проезда перекрёстков с круговым движением принадлежит МВД России. Соответствующий проект постановления ведомство представило в августе текущего года.
За и против
По мнению министерства, нынешние нормы регулирования проезда создают неразбериху и провоцируют заторы и пробки на дорогах.
Стоит отметить, что действующие правила дорожного движения обязывают водителей, находящихся на перекрёстке с круговым движением, при отсутствии знаков уступать дорогу тем, кто присоединяется к круговому движению, по принципу помехи справа. Преимущество перед въезжающими транспортными средствами они получают только в том случае, если установлены соответствующие дорожные знаки — «Круговое движение» в сочетании со знаком «Уступи дорогу» или «Движение без остановки запрещено».
Тогда предложение об изменении норм ПДД поддержал первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
«Это нормальное решение, потому что у нас, к сожалению, в разных регионах, в разных городах даже одного региона по-разному организован проезд перекрёстка. <…> Это создаёт путаницу у водителей, нет уже наработанного стереотипа поведения, что, соответственно, иногда заканчивается дорожно-транспортным происшествием. Поэтому надо к единому знаменателю прийти», — приводит слова Лысакова РИА Новости.
В тоже время в Федерации автовладельцев России назвали бессмысленными подобные изменения.
«Это излишне, поскольку всё регламентируется знаками, которые стоят на каждом круговом перекрёстке: «Уступи дорогу» перед каждым круговым движением. Я не встречал ни одного кругового перекрёстка — ни в крупных населённых пунктах, ни в тех, которые за Уралом, — где не были бы установлены соответствующие знаки. Это всё равно что предложить отдать приоритет пешеходу на пешеходном переходе — он его и так де-факто имеет», — сказал в беседе с RT вице-президент организации Дмитрий Клевцов.
Новости тематики
- В России внесли изменения в правила проезда перекрёстков с круговым движением
- ГИБДД больше не будет выдавать справки о ДТП
- С нового года автомобили и их содержание станут дороже
- Новые правила сдачи на права: что изменилось
- Верховный суд: доверенность на машину может быть и устной
- Документы на автомобиль станут электронными уже в 2018 году
- ОСАГО совсем скоро подорожает в 5 раз
- Техосмотр автомобилей будут фиксировать на видео
- В России создают первую федеральную сеть электрозаправок
- Техосмотр возвращают ГИБДД
Новости раздела
- В России внесли изменения в правила проезда перекрёстков с круговым движением
- Покупателям по программам первого и семейного авто обещают налоговые льготы
- ГИБДД больше не будет выдавать справки о ДТП
- С нового года автомобили и их содержание станут дороже
- Новые правила сдачи на права: что изменилось
- Верховный суд: доверенность на машину может быть и устной
- Документы на автомобиль станут электронными уже в 2018 году
- ОСАГО совсем скоро подорожает в 5 раз
- Техосмотр автомобилей будут фиксировать на видео
- В России создают первую федеральную сеть электрозаправок
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Деньги со сберкнижек россияне не увидят до 2020 года
- Андрей Тарасенко уволил своего заместителя за несоответствие
- Директора пошли на "выход"
- Россияне будут жениться и разводиться по-новому
- Новый генерал прибыл во Владивосток
- Хабаровск вновь примет чемпионат мира по хоккею с мячом
- Китайцы могут обвалить доллар
- Икру минтая будут перерабатывать на заводе в Приморье
- В Приморье первая производственная партия грузовиков "FAW" планируется к выпуску в конце года
- В Хабаровском крае резидент ТОР "Комсомольск" представил инвестиционный проект