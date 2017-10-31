В России внесли изменения в правила проезда перекрёстков с круговым движением

Теперь уступать придется всем без разбора

Правительство России одобрило внесение изменений в ПДД, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Отныне водители, въезжающие на перекрёсток с круговым движением, должны уступать дорогу находящимся на нём автомобилям. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Зачем российские власти изменили правила и как нововведение оценили автоэксперты — в материале RT.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении ПДД на перекрёстках с круговым движением. Соответствующий документ опубликован на сайте российского кабинета министров. Согласно постановлению, теперь приоритет получают автомобилисты, которые движутся непосредственно по круговому перекрёстку, а остальные водители должны будут им уступать.

«При въезде на перекрёсток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрёстку», — отмечается в документе.

Как сообщается в пояснительной записке, подобная практика действует почти во всех странах Европы.

По словам Медведева, приоритет проезда перекрёстка с круговым движением позволяет увеличить пропускную способность улично-дорожной сети. «Схемы проезда перекрёстков с круговым движением разнятся от региона к региону, и даже в одном городе — от перекрёстка к перекрёстку», — отметил глава правительства.

Из-за этого возникают конфликтные ситуации, которых можно было бы избежать, если бы эти правила были едиными, считает российский премьер. Цель изменения правил, как подчёркивается в пояснительной записке, — повышение безопасности и улучшение организации дорожного движения на перекрёстках.

«Начнётся хаос»

Тем временем автомобильные эксперты разошлись во мнениях относительно пользы нововведений в ПДД. Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает, что изменения в правилах кругового движения спровоцируют хаос на дорогах.

«Честно говоря, не вижу в этом необходимости. В Европе, действительно, давно действовало правило приоритета у тех, кто в круге. Но у нас есть другое правило: если нет знаков, то приоритет у тех, кто въезжает на круг — помеха справа. Водители привыкали к этому годами, десятилетиями. А сейчас начнётся хаос, потому что не все про это услышали, не все поняли. Одни будут ездить по старым правилам, другие — по новым. Начнутся заторы и будут довольно массовые ДТП», — сказал автоэксперт в разговоре с RT.

По его мнению, для предотвращения аварий и привыкания водителей к новым правилам, нужно установить на круг знак «Главная дорога», а перед въездом на круг — «Уступи дорогу».

«Разумные изменения»

В то же время вице-президент Движение автомобилистов России Леонид Ольшанский счёл изменения правил ПДД целесообразными.

«Это разумные изменения. Потому что движение по кругу — это основное движение и есть. А тот, кто из бокового проезда въезжает, — это, по моему убеждению, второстепенный проезд. Поэтому Дмитрий Анатольевич правильно сделал, что подписал», — сказал он в беседе с RT.

По его словам, необходимость привести в порядок данный аспект правил дорожного движения существовала давно.

«Необходимость возникала в том, чтобы систематизировать. Всё. В чём она? Из бокового переулка выезжаешь на широкую улицу — должен пропустить. Ты — второстепенный маленький переулок, а они — большая широкая улица. Едешь на красный свет, подожди тех, кто едет на зелёный. Всё. Все, кто имеет меньше прав, должны пропустить тех, кто имеет больше прав.

Мы все постепенно к этому привыкнем», — убеждён специалист.

Напомним, инициатива внести изменения в правила проезда перекрёстков с круговым движением принадлежит МВД России. Соответствующий проект постановления ведомство представило в августе текущего года.

За и против

По мнению министерства, нынешние нормы регулирования проезда создают неразбериху и провоцируют заторы и пробки на дорогах.

Стоит отметить, что действующие правила дорожного движения обязывают водителей, находящихся на перекрёстке с круговым движением, при отсутствии знаков уступать дорогу тем, кто присоединяется к круговому движению, по принципу помехи справа. Преимущество перед въезжающими транспортными средствами они получают только в том случае, если установлены соответствующие дорожные знаки — «Круговое движение» в сочетании со знаком «Уступи дорогу» или «Движение без остановки запрещено».

Тогда предложение об изменении норм ПДД поддержал первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

«Это нормальное решение, потому что у нас, к сожалению, в разных регионах, в разных городах даже одного региона по-разному организован проезд перекрёстка. <…> Это создаёт путаницу у водителей, нет уже наработанного стереотипа поведения, что, соответственно, иногда заканчивается дорожно-транспортным происшествием. Поэтому надо к единому знаменателю прийти», — приводит слова Лысакова РИА Новости.

В тоже время в Федерации автовладельцев России назвали бессмысленными подобные изменения.

«Это излишне, поскольку всё регламентируется знаками, которые стоят на каждом круговом перекрёстке: «Уступи дорогу» перед каждым круговым движением. Я не встречал ни одного кругового перекрёстка — ни в крупных населённых пунктах, ни в тех, которые за Уралом, — где не были бы установлены соответствующие знаки. Это всё равно что предложить отдать приоритет пешеходу на пешеходном переходе — он его и так де-факто имеет», — сказал в беседе с RT вице-президент организации Дмитрий Клевцов.