В России решено ликвидировать ГИБДД

Как сообщают источники в министерстве внутренних дел, такое решение уже принципиально принято, пишет деловая газета «Золотой Рог».

По данным издания "Фонтанка", реформу могут провести уже в будущем году. После этого ГИБДД будет трансформирована в ППС. Но пока нет и примерного понимания, как именно будут объединять полицию и ГИБДД. Для ответа на этот вопрос источники обращают взгляд на пример Казахстана, в котором такая же реформа прошла четыре года назад. И ее результаты многие называют успешными. Однако в России наверняка разработают собственный план реорганизации.

Но суть остается: бывшим "гаишникам" придется расширить круг своих обязанностей. С другой стороны, в этом нет трагедии - многие функции инспекторов сегодня все чаще выполняют камеры наблюдения и системы интеллектуального управления движением. Кроме того, реформа призвана снизить уровень коррупции среди сотрудников ГИБДД.