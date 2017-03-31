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В России решено ликвидировать ГИБДД
Как сообщают источники в министерстве внутренних дел, такое решение уже принципиально принято, пишет деловая газета «Золотой Рог».
По данным издания "Фонтанка", реформу могут провести уже в будущем году. После этого ГИБДД будет трансформирована в ППС. Но пока нет и примерного понимания, как именно будут объединять полицию и ГИБДД. Для ответа на этот вопрос источники обращают взгляд на пример Казахстана, в котором такая же реформа прошла четыре года назад. И ее результаты многие называют успешными. Однако в России наверняка разработают собственный план реорганизации.
Но суть остается: бывшим "гаишникам" придется расширить круг своих обязанностей. С другой стороны, в этом нет трагедии - многие функции инспекторов сегодня все чаще выполняют камеры наблюдения и системы интеллектуального управления движением. Кроме того, реформа призвана снизить уровень коррупции среди сотрудников ГИБДД.
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