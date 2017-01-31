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Один из штрафов для водителей увеличат в 60 раз
В России в ближайшее время могут увеличиться штрафы за перекрытие проезда автомобилям «скорой помощи», сообщает деловая газета «Золотой Рог». Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы.
В случае, если документ будет одобрен, штраф за это нарушение увеличится с 500 до 30 тыс. рублей. Кроме этого водителя будут лишать прав на срок от полутора до двух лет.
Кроме того, правительство одобрило увеличение штрафа за отказ пропустить пешехода.
На сумму от 1500 до 2500 рублей оштрафуют водителей автомобилей за отказ уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения. Правительство одобрило законопроект, по которому в Кодекс об административных правонарушениях внесена статья о новых штрафах. В действующей редакции КоАП штраф не превышает 1500 рублей. Исключения составят водители "скорых", пожарных, полиции и других транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении.
По данным МВД, за 12 месяцев 2015 года на пешеходных переходах произошло 19779 дорожно-транспортных происшествий, жертвами которых стали 1233 человека, ранены 19576 человек. За аналогичный период 2014 года было 19392 происшествия, в результате которых погибли 1236 и ранены 19194 человека. Необходимость усиления административной ответственности объясняется высокой степенью общественной опасности таких нарушений на пешеходных переходах.
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