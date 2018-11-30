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Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
Даже глава ГИБДД России называл отмененную премьером норму «дурью»
Премьер-министр России отменил обязанность водителей клеить на автомобиль предупреждающий знак "Шипы" в зимний период. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте правительства РФ, пишет деловая газета «Золотой Рог».
Согласно документу, "исключена обязанность водителя устанавливать опознавательный знак "Шипы" на механических транспортных средствах, имеющих шипованные шины" в связи с тем, что динамические характеристики движения современного автомобиля "в значительной мере определяются другими факторами".
Как сообщал "Авторамблер", штраф за за это нарушение составлял 500 рублей. Ранее в ГИБДД пообещали не привлекать автомобилистов к ответственности за отсутствие стикера до тех пор, пока законопроект не будет принят.
Идею об отмене этого штрафа высказал глава ГИБДД России Михаил Черников. Он назвал действующую норму "дурью", после чего были подготовлены соответствующие поправки в ПДД.
В конце прошлого месяца стало известно, что в Госдуме вернулись к обсуждению механизма ответственности за шины не по сезону. В частности, член комитета Госдумы по транспорту Сергей Тен озвучил идею о введении штрафа для автомобилистов, которые ездят на летней резине в период с 1 декабря по 1 марта. Сумму денежной санкции депутат не назвал.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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