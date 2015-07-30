Водитель-работник ответит за ДТП только своей зарплатой

Очень важное решение вынес Верховный суд по делу о материальных последствиях аварии со служебным автомобилем. Актуальность разъяснений суда очень высока. Ведь ежедневно десятки, если не сотни тысяч водителей по всей стране садятся за руль служебных автобусов, грузовиков или легковых автомашин, пишет «РГ».

Известно, что аварийность на отечественных дорогах остается достаточно высокой. Поэтому конторы, чьи транспортные средства нанесли кому-то ущерб при ДТП, расплачиваются с пострадавшими - деваться некуда. Ведь именно хозяин отвечает за принадлежащий ему источник повышенной опасности.

Но предприятия или фирмы никак не хотят терять деньги, выплаченные жертве аварии. Они всеми силами стараются вернуть себе потраченное, взяв их со своего работника, оказавшегося за рулем в тот злосчастный день. Существует ли предел в денежном эквиваленте последствия аварии?

Изучив ситуацию, Верховный суд заявил: есть предел суммы, которую работодатель имеет право по закону взять с водителя - виновника аварии с последствиями. И эта сумма не должна превышать среднемесячного заработка водителя. Исключения возможны лишь в том случае, если, устраиваясь на работу, водитель подписал особый договор о полной материальной ответственности.

Итак, в суд обратилась некая фирма с иском к своему бывшему водителю, который, управляя служебной машиной, попал в ДТП, и в нем пострадали люди, находящиеся в другой машине. ГАИ признала виновником аварии водителя фирмы, и ей, как собственнику автомобиля, было назначено выплатить ущерб пострадавшим в другой машине. Уголовное дело против водителя фирмы поначалу было возбуждено, но позже прекращено по примирению сторон: с пострадавшим коммерсанты смогли договориться и возместить ущерб деньгами. Что фирма и сделала. Точнее, решением районного суда с нее были взысканы в пользу пострадавшего деньги в размере его утраченного заработка за 9 месяцев.

Но кто же будет терять свои деньги, и контора потребовала от своего водителя заплатить ту сумму, которую она потратила на жертву этого ДТП. И с таким иском коммерсанты обратились в суд уже к своему работнику. В суде водитель пытался доказать, что с него фирмой уже были взысканы деньги в возмещение ущерба в размере его заработка за несколько месяцев. Но районный суд отверг эти доводы, заявив, что деньги брались по другим основаниям и за другие периоды. Апелляция с таким вердиктом согласилась полностью, заявив, что вина водителя в аварии очевидна. Поэтому с ответчика можно взять денег больше, чем его среднемесячный заработок.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, отменив предыдущие решения, не стала пересылать это дело на место, чтобы его пересмотрели заново. Она вынесла по нему новое решение, что Верховный суд делает крайне редко и только по важным вопросам.

Вот важнейшая мысль, которую высказал Верховный суд. Он заявил, что применение ограниченной материальной ответственности в пределах среднемесячного заработка означает, что если размер ущерба превышает заработок работника предприятия любой формы собственности, то сам работник обязан возместить только ту ее часть, которая равна его среднемесячному заработку. Остальное доплачивает хозяин.

Правило об ограниченной материальной ответственности работника в пределах его среднего заработка применяется во всех случаях. Исключением являются случаи, когда Трудовым кодексом или иным федеральным законом прямо установлена более высокая материальная ответственность работника.

Верховный суд напомнил, что его коллегами в районном суде, где первый раз рассматривали это дело, уже был взыскан именно решением суда среднемесячный заработок с водителя в возмещение ущерба его работодателю и плюс сумма возмещения вреда в порядке регресса. То есть вернули деньги, уже уплаченные фирмой жертве аварии. Проще говоря, районный суд взял деньги с водителя не единожды. Выходит, что водитель неоднократно возмещал один и тот же вред в разных вариантах. При этом Верховный суд подчеркнул: предусмотренных законом (243 статьей Трудового кодекса) оснований возложить на водителя материальную ответственность в полном объеме местные суды не привели.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.