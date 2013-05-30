Страховщики требуют повышения тарифов ОСАГО на 70 процентов...

Руководство Российского союза Автостраховщиков обратилось к правительству с просьбой поднять тарифы по ОСАГО. В противном случае, как предупреждают в РСА, у компаний просто не останется средств, чтобы покрыть все страховые случаи своих клиентов.

Аналогичное письмо в середине февраля подписали крупнейшие страховщики ОСАГО. Теперь же круг подписантов значительно расширился. Тем не менее проблемы, озвученные в новом письме, остались прежними.

Однако первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов в довольно жесткой форме заявил, что шантажировать правительство бессмысленно, с ним следует разговаривать языком цифр. Для решения вопроса по тарифам требуются дополнительные расчеты. Необходимо понять, сколько операции по ОСАГО приносят доходов страховым компаниям, вводят ли их в зону риска, создают ли для них какие-то дополнительные убытки. Таким образом, вице-премьер дал понять, что доходы у страховщиков и так есть, а вот свердоходов по этом виду страхования никто им не обещал и таковых не будет. Ранее в том же ключе высказалась будущая глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Причиной дискуссии стали поправки в закон об ОСАГО, которые должны вступить в силу с января 2014 года. Страховые выплаты автовладельцам увеличатся со 160 тыс. до 500 тыс. руб. по возмещению вреда жизни и здоровью и со 120 тыс. до 400 тыс. по возмещению вреда имуществу. При этом стоимость полиса ОСАГО для собственников транспортных средств повышаться не должны.

На собрании Российского союза автостраховщиков председатель Российского союза Автостраховщиков Павел Бунин заявил о необходимости поднять тарифы на 70%. Он обосновал необходимость подорожания полиса ОСАГО произведенными расчетами, которые показывают, что если не сделать этого незамедлительно, многие страховые компании разорятся, и это ляжет тяжким бременем на оставшихся членов РСА, которые должны будут выплачивать долги за банкротов.

«Перед страховщиками остро встает вопрос: а за счет чего платить. За 10 лет, что существует ОСАГО, цены выросли в несколько раз, повысилась стоимость запасных частей, изменился валютный курс, практически целиком поменялся автопарк, но базовый тариф по ОСАГО не менялся ни разу», - напомнил руководитель управления методологии обязательных видов компании «АльфаСтрахование» Денис Макаров.

По его словам, даже лидеры рынка автострахования рассматривают возможность уйти с рынка ОСАГО. «В Приволжском, Южном, Центрально-Черноземном регионах высокая убыточность сохраняется. Ведение бизнеса в таких условиях становится заведомо невыгодно», - поясняет Денис Макаров.

В РСА уже давно говорили о том, что компании вынуждены сворачивать свой бизнес в мелких городах, чтобы сократить расходы. А это значит, что автомобилисты в регионах рискуют остаться без полисов обязательного страхования.

«Система ОСАГО являлась и является одной из самых дискуссионных тем в российском страховании. С принятием в первом чтении законопроекта об изменениях в ОСАГО, которые касаются в частности страховых сумм, скорее всего, начнется новый этап жизни этой системы, который можно характеризовать как масштабную перестройку или даже кризис», - утверждает специалист.

Российский союз автостраховщиков уже несколько месяцев назад предложил свое решение проблемы: взносы должны подняться на 70 %.

«Такое повышение тарифов - это нонсенс», - считает президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников. Резкое удорожание полисов ОСАГО, по его убеждению, ударит по кошелькам автомобилистов. Эксперт убежден, что у страховых компаний достаточно средств, которые скопились за долгие годы недоплаты клиентам.

«Согласно закону, 20% от прибыли страховщики могут оставить себе, еще 3% - отправляет в компенсационный фонд РСА, остальные 77% идут на выплату по страховым случаям. Но страховщики всегда недоплачивали эти 77%, оставляя себе большой процент от доходов. Им надо просто уменьшить свои аппетиты», - уверен Николай Тюрников.

Первый заместитель председателя комитета по транспорту Государственной думы Виталий Ефимов попытался самостоятельно разобраться в ситуации и сделал следующие выводы: за 2012 год страховщики получили 106 млрд руб. страховых премий, из них 53 млрд руб. выплатили автомобилистам, 20% взяли на свое содержание, остальные примерно 30 млрд. руб. пошли на какие-то неясные «дополнительные доходы».

Эксперты уверяют, до краха всей системы ОСАГО еще очень далеко. «Если бы рынок ОСАГО не был рентабельным, он не привлекал бы такого количества посредников», - уверяет аналитик Инвесткафе Екатерина Кондрашова. Выгода для страховщиков связана в первую очередь с обязательным страхованием при оформлении автокредитов. А это значит, что оформляя кредит на машину, вы должны оформить сразу и ОСАГО и КАСКО.

По мнению эксперта, региональные филиалы закрываются вовсе не потому, что грядет повышение страховых выплат. Сокращение доли некоторых компаний связано в первую очередь, с высокой конкуренцией в данном бизнесе, а также с приходом новых игроков на рынок.

«Кроме того, не всегда закрытие отделений крупных компаний связано с соотношением тарифов и выплат. Вполне вероятно, что крупные страховщики пытаются укрепить свои позиции в тех регионах, где имеют существенную долю на рынке, и уйти из тех регионов, где слишком высока конкуренция с другими компаниями» , - предположила Екатерина Кондрашова.

К тому же для многих компаний сервис обязательного страхования служит только для привлечения клиентов. Это скорее статусная вещь, чем источник дохода.

Однако в погоне за прибылью компании часто забывают о своих клиентах, стараясь не защитить их, а поживиться за их счет: «Для создания цивилизованного рынка ОСАГО необходимо в первую очередь защищать интересы страхователя с помощью четко прописанных прав в законодательстве, а также дать ему возможность справедливой оценки возможного ущерба от аварии», - убеждена Екатерина Кондрашова.