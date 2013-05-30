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Страховщики требуют повышения тарифов ОСАГО на 70 процентов...
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Комментарии
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Васёк23:34, 30.05.2013#
"Многие компании разорятся" кто разорится? Мелкие со штатом в 1. 5 человека конторки, от которых выплат не дождёшься? Должно быть 3-4 крупных компании на рынке автострахования, остальные только бабло берут, и в случае чего будут всеми правдами и неправдами оттягивать выплаты, а потом внезапно обанкротятся и всё, так что нах их с поля.
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Вовс17:06, 31.05.2013#
Как всегда есть простое решение - это пустить на рынок России зарубежные страховые компании, что давно пора сделать и в других областях экономики. И тогда сразу научаться и страховщики тарифы считать не от 500 % -ной прибыли, и криворукие производители отечественных автомашин или научаться что то делать или реструктуризируются, а может и вымрут. Только почему то правительство всегда думает не о тарифах для населения, а о тех кому низкие тарифы и цены невыгодны.
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