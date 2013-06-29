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Под льготное кредитование попали не все автомобили
Эксперты оставили список моделей, которые идеально попадают под программу льготного автомобильного кредитования.
С 1 июля 2013 года Минпромторг России запустил госпрограмму субсидирования процентных ставок по автомобильным кредитам.
«Наши предложения по программе поддержал председатель правительства. Готовность принять в ней участие подтвердили ведущие российские банки», - отметил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, за 18 месяцев доля льготных покупок может составить до 12% в общем объеме продаж и достигнет 433 000 штук. Это примерно 208 млрд руб. Чтобы возместить банкам выпадающие доходы по автокредитованию, из госбюджета с 2013 по 2017 годов предстоит выделить около 13 млрд руб. Но эти убытки будут компенсированы. Мантуров считает, что сумма дополнительных налогов в бюджеты всех уровней только в до конца 2014 года вырастет примерно в 2 раза – до 21,5 млрд руб.
Как следует из условий программы, в нее попадают новые автомобили стоимостью до 700 тысяч руб. При этом, кредит выдается на срок до трех лет, а его сумма может достигать 595 тысяч рублей. По информации из министерства промышленности и торговли РФ, государственная субсидия покрывает только 2/3 ставки рефинансирования на дату выдачи кредита.
Работники аналитического агентства «Автостат», опираясь на актуальные цены, составили небольшой список моделей, которые идеально попадают под программу льготного автомобильного кредитования в Российской федерации в текущем году (все эти машины не дороже 700 тысяч рублей).
Список моделей:
1. Chevrolet Niva;
2. Chevrolet Cruze (не все комплектации);
3. Chevrolet Aveo;
4. Chevrolet Cobalt;
5. Citroen C4 (не все комплектации)
6. Citroen C-Elysee
7. Daewoo Nexia;
8. Daewoo Matiz;
9. Ford Focus (не все комплектации);
10. Hyundai Solaris;
11. Kia Rio;
12. Kia Cee’d (не все комплектации)
13. Lada Granta;
14. Lada Kalina;
15. Lada Priora;
16. Lada Largus;
17. Lada 4x4;
18. Lada Samara;
19. Mazda3 (не все комплектации);
20. Mitsubishi Lancer (не все комплектации);
21. Nissan Almera
22. Nissan Note;
23. Nissan Tiida (не все комплектации);
24. Opel Astra (не все комплектации);
25. Peugeot 301
26. Peugeot 408 (не все комплектации);
27. Renault Duster;
28. Renault Logan;
29. Renault Sandero;
30. Skoda Octavia (не все комплектации);
31. Skoda Fabia;
32. Toyota Corolla (не все комплектации);
33. Volkswagen Polo.
34. Bogdan (все модели)
35. UAZ (все модели)
36. ZAZ (все модели)
Следует отметить, что схожая антикризисная программа по кредитованию автомобилей действовала в нашей стране на протяжении трех лет с 2009 по 2012 год. Тогда она ставила перед собой задачу поддержать пошатнувшиеся отечественный автопром и рынок. У кого долгая помять, те помнят, что банки выдавали российскому населению достаточно заманчивые кредиты, за что от государства получали определенную компенсацию. При этом наибольшая цена приобретаемых по программе автомобилей ограничивалась 600 тысячами рублей. В той программе автокредитования приняли участие 114 банков, в том числе и региональных.
На данный момент еще официально не утвержден наименьший минимальный первоначальный взнос. Так же не называются и все модели автомобилей, которые могли бы принять участие в программе автокредитования.
Эксперты отмечают, что по своим условиям, новая программа может стать «калькой» старой. Однако у нее есть два исключительных момента. Первый - с учетом инфляции стоимость кредитного автомобиля увеличилась с 600 000 до 700 000 рублей. Второй – программа будет касаться как выпускаемых в России автомобилей, так и импортируемых из других стран. Многое, конечно, останется, как и прежде. Государство собирается субсидировать 2/3 ставки рефинансирования. Это примерно 5,5% от текущих ставок по автомобильных кредитам.
Немецкая компания Opel одной из первых сообщила о своем желании принять участие в новой программе льготного автокредитования, которая стартует в Российской Федерации в ближайшем будущем. Это означает, что любую машину Opel по цене до 700 000 рублей можно будет приобрести по сниженным ставкам автомобильного кредита. «При оформлении нового автомобиля Opel в кредит у банков-партнеров – ЗАО «Райффайзенбанк» и ОАО «Сбербанк» клиент получает существенную выгоду по уже действующей программе Opel Finance, а также льготную процентную ставку у банков, которые участвуют в государственной программе субсидирования», - отмечают в пресс-службе производителя, пишет Gudok.ru.
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из всего перечисленного ДАЖЕ даром я бы НИЧЕГО не взял !