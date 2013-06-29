Эксперты рассказали, почему ОСАГО в России становится бесполезным

«Произвол страховщиков наблюдается сегодня по всей стране и вызван тем, что огромная часть страховых компаний представляет собой самые настоящие финансовые пирамиды», – заявил в интервью журналистам заместитель председателя комитета Российского союза автостраховщиков (РСА) по противодействию страховому мошенничеству Владимир Хомяков.

Согласно статистике, страховые компании все чаще и чаще отказываются выплачивать автовладельцам положенные по закону компенсации



Федеральная служба по финансовым рынкам озвучила любопытную статистику: оказывается, 77% всех отказов в страховых выплатах пришлись на долю владельцев полисов ОСАГО и КАСКО. Как выяснилось, при страховании недвижимости или здоровья риск не получить выплату значительно меньше.



Согласно обнародованной статистике, всего за три месяца нынешнего года автостраховщики не выплатили компенсации более чем в 90 000 случаев.



Как стало известно, чаще всего в выплатах по ОСАГО отказывает страховая компания «Альянс»: без компенсаций остается каждое третье обращение к страховщику. Второе место в этом «черном спсике» с долей отказов в 13% заняла «Национальная страховая группа». Третьей по отказам в выплатах по ОСАГО оказалась «Русская страховая транспортная компания» - около 11% ее клиентов остались в итоге без компенсаций.



Отметим, что средняя выплата по ОСАГО на сегодняшний день составляет около 25 тысяч рублей. Получается, что даже при применении тех санкций, которые предусмотрены законом об ОСАГО, страховщику гораздо выгоднее отказать в выплате, учитывая, что из 100 человек, которым отказали, в суд пойдут всего 10, а реальные деньги получат и того меньше.



Выяснилось также, что лидером по отказам в части КАСКО стала компания «АльфаСтрахование» - так, каждое пятое обращение к страховщику заканчивалось отказом. На втором месте, если верить обнародованным данным, оказалась компания «Югория» с 16%. Замыкает тройку «Национальная страховая группа» - выплаты не получили 13% ее клиентов.



Ранее Верховный суд России постановил штрафовать страховщиков за невыплату компенсаций. «При удовлетворении судом требований страхователя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке страховщиком, суд взыскивает со страховщика в пользу страхователя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование», - отмечается в проекте постановления пленума Верховного суда России.



В проекте отмечается, что если в интересах застрахованного выступает в суде объединение потребителей, то оно получает половину от суммы штрафа.



При этом пленум советует судам уменьшать неустойку только в исключительных случаях, если подлежащий уплате штраф явно несоразмерен последствиям нарушенного обязательства. Так, уменьшение штрафа возможно только по заявлению ответчика и с указанием мотивов, по которым суд посчитал его допустимым.



«Произвол страховщиков наблюдается сегодня по всей стране и вызван тем, что огромная часть страховых компаний представляет собой самые настоящие финансовые пирамиды», – заявил в интервью журналистам заместитель председателя комитета Российского союза автостраховщиков (РСА) по противодействию страховому мошенничеству Владимир Хомяков. По его мнению, страховщики зачастую не гнушаются откровенно обманывать собственных клиентов. «Например, были случаи, когда человеку в глаза заявляли: дескать, зачем вы пришли, это же не наш полис. А когда выяснялось, что полис – их, просто разводили руками: ой, извините, ошибочка вышла. Главная задача – отфутболить человека куда-нибудь подальше», - говорит эксперт.



По мнению Владимира Хомякова, проблема выплаты страховых компенсаций на сегодняшний день катастрофична и «людям все сложнее цивилизованным путем получить причитающиеся им средства». Кроме того, многие оценщики хоть и считаются независимыми, но в действительности «карманные, то есть работают в связке со страховщиками, и рассчитывать на объективную оценку ущерба вряд ли стоит», уверен эксперт.



Стоит отметить, что в компаниях «Альянс» и «АльфаСтрахование» журналистам заявили, что обнародованный рейтинг не соответствует действительности и является ошибочным по объективным причинам. В частности, по словам директора по страхованию автогражданской ответственности «Альянса» Андрея Антохонова, из-за технического сбоя реальные 4% отказов в выплатах превратились в 34%. В компании «АльфаСтрахование» в свою очередь заявили, что реальный показатель отказов в выплатах по КАСКО в первом квартале текущего года составляет 0,15%, пишет Gudok.Ru.

