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Эксперты рассказали, почему ОСАГО в России становится бесполезным
«Произвол страховщиков наблюдается сегодня по всей стране и вызван тем, что огромная часть страховых компаний представляет собой самые настоящие финансовые пирамиды», – заявил в интервью журналистам заместитель председателя комитета Российского союза автостраховщиков (РСА) по противодействию страховому мошенничеству Владимир Хомяков.
Согласно статистике, страховые компании все чаще и чаще отказываются выплачивать автовладельцам положенные по закону компенсации
Федеральная служба по финансовым рынкам озвучила любопытную статистику: оказывается, 77% всех отказов в страховых выплатах пришлись на долю владельцев полисов ОСАГО и КАСКО. Как выяснилось, при страховании недвижимости или здоровья риск не получить выплату значительно меньше.
Согласно обнародованной статистике, всего за три месяца нынешнего года автостраховщики не выплатили компенсации более чем в 90 000 случаев.
Как стало известно, чаще всего в выплатах по ОСАГО отказывает страховая компания «Альянс»: без компенсаций остается каждое третье обращение к страховщику. Второе место в этом «черном спсике» с долей отказов в 13% заняла «Национальная страховая группа». Третьей по отказам в выплатах по ОСАГО оказалась «Русская страховая транспортная компания» - около 11% ее клиентов остались в итоге без компенсаций.
Отметим, что средняя выплата по ОСАГО на сегодняшний день составляет около 25 тысяч рублей. Получается, что даже при применении тех санкций, которые предусмотрены законом об ОСАГО, страховщику гораздо выгоднее отказать в выплате, учитывая, что из 100 человек, которым отказали, в суд пойдут всего 10, а реальные деньги получат и того меньше.
Выяснилось также, что лидером по отказам в части КАСКО стала компания «АльфаСтрахование» - так, каждое пятое обращение к страховщику заканчивалось отказом. На втором месте, если верить обнародованным данным, оказалась компания «Югория» с 16%. Замыкает тройку «Национальная страховая группа» - выплаты не получили 13% ее клиентов.
Ранее Верховный суд России постановил штрафовать страховщиков за невыплату компенсаций. «При удовлетворении судом требований страхователя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке страховщиком, суд взыскивает со страховщика в пользу страхователя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование», - отмечается в проекте постановления пленума Верховного суда России.
В проекте отмечается, что если в интересах застрахованного выступает в суде объединение потребителей, то оно получает половину от суммы штрафа.
При этом пленум советует судам уменьшать неустойку только в исключительных случаях, если подлежащий уплате штраф явно несоразмерен последствиям нарушенного обязательства. Так, уменьшение штрафа возможно только по заявлению ответчика и с указанием мотивов, по которым суд посчитал его допустимым.
«Произвол страховщиков наблюдается сегодня по всей стране и вызван тем, что огромная часть страховых компаний представляет собой самые настоящие финансовые пирамиды», – заявил в интервью журналистам заместитель председателя комитета Российского союза автостраховщиков (РСА) по противодействию страховому мошенничеству Владимир Хомяков. По его мнению, страховщики зачастую не гнушаются откровенно обманывать собственных клиентов. «Например, были случаи, когда человеку в глаза заявляли: дескать, зачем вы пришли, это же не наш полис. А когда выяснялось, что полис – их, просто разводили руками: ой, извините, ошибочка вышла. Главная задача – отфутболить человека куда-нибудь подальше», - говорит эксперт.
По мнению Владимира Хомякова, проблема выплаты страховых компенсаций на сегодняшний день катастрофична и «людям все сложнее цивилизованным путем получить причитающиеся им средства». Кроме того, многие оценщики хоть и считаются независимыми, но в действительности «карманные, то есть работают в связке со страховщиками, и рассчитывать на объективную оценку ущерба вряд ли стоит», уверен эксперт.
Стоит отметить, что в компаниях «Альянс» и «АльфаСтрахование» журналистам заявили, что обнародованный рейтинг не соответствует действительности и является ошибочным по объективным причинам. В частности, по словам директора по страхованию автогражданской ответственности «Альянса» Андрея Антохонова, из-за технического сбоя реальные 4% отказов в выплатах превратились в 34%. В компании «АльфаСтрахование» в свою очередь заявили, что реальный показатель отказов в выплатах по КАСКО в первом квартале текущего года составляет 0,15%, пишет Gudok.Ru.
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Комментарии
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-Рысь-18:12, 29.06.2013#
Нельзя его отменять. Опять начнётся отбиралово на дорогах. Нужно просто привести его в норму и оставить десять компаний по стране которые имеют право страховать ОСАГО. Да и вообще нужно оставить не более 10 компаний на всю страну. А то у каждого банка, компании - монополиста своя страховая компания. Ежу понятно, что все эти компании занимаются отмыванием. А с оставшихся спрашивать серьёзно. Всё просто. А так развод в масштабах страны. причём участвуют все компании и кому нужно, и кому не нужно.
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Псевдоним19:14, 29.06.2013#
Вся рашка опутана коррупционным спрутом, от неё аж смердитворовством на весь земной шарик. Осеню ещё хуже будет, когда всё взлетит вверх. Пи. . з. . дец стране и уже ничего не изменить пока у власти коррупционно-воровское племя. Скоро дышать и пукать будем с разрешения ПУ. Да здравствует российское рабство.
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Страховщик09:53, 30.06.2013#
Это страхование автомобилей, не жизни, не здоровья. А что творится в медицинском страховании? Уже и журналисты стали об этом писать, а власти делают круглые глаза и типа ничего не знают. Бывший лекарь рэкетиров и бандитов, получивший сладкий пост директора территориального Фонда обязательного медицинского страхования Солодовников внаглую украл миллионы бюджетных денег и соскочил, типа уволившись.
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Псевдоним13:57, 30.06.2013#
"По его мнению, страховщики зачастую не гнушаются откровенно обманывать собственных клиентов". Полностью подтверждаю слова специалиста, Росгострах потерял страх совсем, только вчера имел неприятность общаться со страховщиком этой с позволения сказать компании, оно мне поведало, что оказывается скидки за безаварийность отменены с страхование жизни за 1000 рублей -это обязательно. Послал нах и в другом офисе получил с нормальной скидкой полис ОСАГО без дополнительного навязывания сомнительных услуг. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!! ЭТО ПРОТИВОЗАКОННО!!!
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Тимур Жирков12:25, 01.07.2013#
Обязательное страхование в России необходимо! В том числе и медицинское. Но на сегодняшний день эта, работающая во всем мире схема социального обеспечения, не работает в нашей стране! Такие господа-хапуги как г-н Солодовников, г-жа Бокиевец и остальные граждане коррупционеры, повязанные одной цепью, разворовывают наши с вами денежные выплаты, жизненно-необходимые услуги больниц, лекарства и прочие блага! Мы не сможем жить лучше до тех пор, пока будем на своей шее тащить бурлацкую лямку этих бандитов! Пора властям навести порядок.
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Андрюха12:27, 01.07.2013#
Действительно ТФОМС на сегодняшний день является частью коррупционной паутины накрывающей все страхование в Приморье. Но в последнее время начались хоть какие-то подвижения, расследования. Надеюсь прокуратура хоть отчасти почистит обязательное медицинское страхование.
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Дядя Вася12:45, 01.07.2013#
Вот рассмешил этот Хомяков, ну клоун. . . Так сама же ж РСА и является Генеральным мошенником. Хомяков или не знает (что сомнительно) или запямятовал, что стабилизационный фонд этот РСА 157 МЛРД(!!!!!) рубликов, за десять лет собранно, а выплаченно из этого фонда тока 40 %, остальное ГДЕ???. А идея росстрахстраха прямо в десяточку- отдел урегулирования убытков перенести в г. Находка!!! Это ли не мошенничество а???Какой закон, такой и трах, . . . (тьфу), простите- Страх.
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РОССИЯ СТРАНА ИЗВРАЩЕНЦЕВ ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ. И ЗАКОН ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТМЕНЁН ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЁН.