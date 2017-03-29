Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Верховный суд признал законной перевозку детей младше 12 лет без автокресел
Верховный суд России допустил перевозку детей до 12 лет без автокресел, но с применением других удерживающих средств в сочетании с ремнями безопасности, следует из решения ВС РФ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Постановление, пишут «Известия», вынесено по жалобе водителя из Екатеринбурга, которого несколько лет назад оштрафовали на 3 тыс. рублей за перевозку ребенка с помощью универсального удерживающего устройства с пристегнутым ремнем безопасности, сообщало РАПСИ.
После обжалования решения Верховный суд прекратил административное дело и постановил, что перевозить детей можно с помощью аналогичных средств, которые позволяют пристегнуть ребенка ремнями безопасности.
«Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства. Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства», — говорится в постановлении судьи ВС РФ Владимира Меркулова.
«Нужно иметь в виду, что наши постановления касаются конкретного дела, конкретного лица — и это не законодательный акт. Прецедентного права у нас нет, поэтому такое решение можно только иметь в виду», — пояснила «Известиям» главный консультант Управления по взаимодействию с общественностью ВС РФ Валерия Косович.
По мнению адвоката Олега Сухова, с одной стороны, решение суда вполне здравое, поскольку в данном случае ребенку была обеспечена безопасность, сравнимая с той, которую гарантирует использование детского кресла, однако с помощью другого приспособления, с другой — данное решение на практике может привести к тому, что родители начнут все чаще отказываться от использования детских кресел, что приведет к снижению степени безопасности детей на дорогах.
«Целесообразно было бы прописать возможные замены детскому креслу в ПДД — они прописаны и сейчас, однако не все. Тогда в каждом конкретном случае судам не придется устанавливать, была ли обеспечена ребенку необходимая безопасность», — добавил эксперт.
В отличие от екатеринбургских сотрудников ГАИ, Верховный суд прочитал Правила дорожного движения, считает член координационного совета межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода Выбора» Александр Холодов.
«На мой взгляд, суд просто прочитал пункт правил дорожного движения 22.9, в котором говорится, что допускается любыми способами ребенка крепить, при условии, что пристегивается с помощью стандартных ремней. Переводя на русский язык, убрать ремень с горла. Если ребенок — переросток, ему подушечку подложить и всё, если ему 11,5 года, условно говоря, он ни в одно кресло не влезет, скорее потолок головой пробьет, поэтому такая формулировка в ПДД. Более того, в 2016 году обсуждалась возможность запретить бустеры и это не принято», — пояснил Холодов, отметив, что на безопасность перевозок детей это решение не повлияет.
Решение Верховного суда означает вовсе не разрешение возить детей без автокресел, а возможность использовать заменяющие их устройства с застегнутым ремнем безопасности, считает адвокат Виктор Наумов.
«Суд принял во внимание тот факт, что ребенку была обеспечена безопасность во время поездки, поэтому оснований для назначения родителю наказания не было. Данное решение демонстрирует отказ от формального подхода к правилам перевозки детей. Для родителей такое решение очень удобно, поскольку позволит использовать разные приспособления, которые иногда оказываются удобнее детских кресел», — заключил Наумов.
Новости тематики
- Верховный суд признал законной перевозку детей младше 12 лет без автокресел
- В России изменен порядок замены и выдачи водительских прав
- Водителям разрешат иметь небольшую концентрацию алкоголя в крови
- Один из штрафов для водителей увеличат в 60 раз
- В России вновь собираются изменить ПДД
- У почти сотни автолюбителей отзывают кроссоверы Bentley Bentayga
- Систему "Платон" сделают обязательной и для 3,5-тонных грузовиков
- Мотоциклисты-новички будут два года ездить на чем попало
- В России радикально изменятся правила перевозки детей в автомобилях
- Составлен рейтинг городов, где самые опасные водители
Новости раздела
- Верховный суд признал законной перевозку детей младше 12 лет без автокресел
- В России изменен порядок замены и выдачи водительских прав
- Водителям разрешат иметь небольшую концентрацию алкоголя в крови
- Один из штрафов для водителей увеличат в 60 раз
- В России вновь собираются изменить ПДД
- У почти сотни автолюбителей отзывают кроссоверы Bentley Bentayga
- Систему "Платон" сделают обязательной и для 3,5-тонных грузовиков
- Мотоциклисты-новички будут два года ездить на чем попало
- В России растет спрос на "автохлам"
- ГИБДД изменит правила ради борьбы с пробками
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рубль ждет последняя "хорошая" неделя
- Силовики добрались до банка Дарькиных
- Верховный суд признал законной перевозку детей младше 12 лет без автокресел
- В Приморье японкам дадут "зеленый свет"
- В мэрии Владивостока началась кадровая революция
- Бывший свободный и нынешний арестованный мэры готовятся поделить Думу Владивостока
- "Люди Николаева" идут на праймериз во Владивостоке
- Рыбаки Приморья просят заступиться за углохвостую креветку
- В России изменен порядок замены и выдачи водительских прав
- Во Владивостоке введён в эксплуатацию жилой дом на 240 квартир для военнослужащих