Верховный суд признал законной перевозку детей младше 12 лет без автокресел

Верховный суд России допустил перевозку детей до 12 лет без автокресел, но с применением других удерживающих средств в сочетании с ремнями безопасности, следует из решения ВС РФ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Постановление, пишут «Известия», вынесено по жалобе водителя из Екатеринбурга, которого несколько лет назад оштрафовали на 3 тыс. рублей за перевозку ребенка с помощью универсального удерживающего устройства с пристегнутым ремнем безопасности, сообщало РАПСИ.

После обжалования решения Верховный суд прекратил административное дело и постановил, что перевозить детей можно с помощью аналогичных средств, которые позволяют пристегнуть ребенка ремнями безопасности.

«Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства. Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства», — говорится в постановлении судьи ВС РФ Владимира Меркулова.

«Нужно иметь в виду, что наши постановления касаются конкретного дела, конкретного лица — и это не законодательный акт. Прецедентного права у нас нет, поэтому такое решение можно только иметь в виду», — пояснила «Известиям» главный консультант Управления по взаимодействию с общественностью ВС РФ Валерия Косович.

По мнению адвоката Олега Сухова, с одной стороны, решение суда вполне здравое, поскольку в данном случае ребенку была обеспечена безопасность, сравнимая с той, которую гарантирует использование детского кресла, однако с помощью другого приспособления, с другой — данное решение на практике может привести к тому, что родители начнут все чаще отказываться от использования детских кресел, что приведет к снижению степени безопасности детей на дорогах.

«Целесообразно было бы прописать возможные замены детскому креслу в ПДД — они прописаны и сейчас, однако не все. Тогда в каждом конкретном случае судам не придется устанавливать, была ли обеспечена ребенку необходимая безопасность», — добавил эксперт.

В отличие от екатеринбургских сотрудников ГАИ, Верховный суд прочитал Правила дорожного движения, считает член координационного совета межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода Выбора» Александр Холодов.

«На мой взгляд, суд просто прочитал пункт правил дорожного движения 22.9, в котором говорится, что допускается любыми способами ребенка крепить, при условии, что пристегивается с помощью стандартных ремней. Переводя на русский язык, убрать ремень с горла. Если ребенок — переросток, ему подушечку подложить и всё, если ему 11,5 года, условно говоря, он ни в одно кресло не влезет, скорее потолок головой пробьет, поэтому такая формулировка в ПДД. Более того, в 2016 году обсуждалась возможность запретить бустеры и это не принято», — пояснил Холодов, отметив, что на безопасность перевозок детей это решение не повлияет.

Решение Верховного суда означает вовсе не разрешение возить детей без автокресел, а возможность использовать заменяющие их устройства с застегнутым ремнем безопасности, считает адвокат Виктор Наумов.

«Суд принял во внимание тот факт, что ребенку была обеспечена безопасность во время поездки, поэтому оснований для назначения родителю наказания не было. Данное решение демонстрирует отказ от формального подхода к правилам перевозки детей. Для родителей такое решение очень удобно, поскольку позволит использовать разные приспособления, которые иногда оказываются удобнее детских кресел», — заключил Наумов.