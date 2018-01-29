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Водителей будут переэкзаменовывать при замене прав
С таким предложением выступил Союз автошкол, сейчас его рассматривают в ГИБДД
Водителей, действие удостоверений которых подошло к концу, могут обязать проходить переэкзаменовку на знание ПДД при замене документа, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
С таким предложением выступил Союз автошкол, сейчас его рассматривают в ГИБДД. Копия соответствующей резолюции III Конгресса автошкол есть в распоряжении «Известий».
В документе указано, что водители, которым сейчас надо менять права, получали их еще в то время, когда контроль за автошколами и качеством обучения будущих водителей был не таким строгим, как сейчас. Поэтому при обмене прав необходимо проверять их на знание актуальных правил дорожного движения.
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин подтвердил «Известиям», что ведомство получило это и другие предложения, вошедшие в резолюцию.
«Мы работаем с этим документом. В обращениях есть и толковые предложения. Поэтому, естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке. После этого предложения будут приняты или отклонены», — сказал он.
В сообществе автолюбителей при этом выступили против нововведения и заявили об отсутствии необходимости в пересдаче.
Сейчас водители получают права сроком на десять лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки.
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Комментарии
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Псевдоним09:44, 29.01.2018#
Какая то несуществующая организация, нет никаких координат кроме как по регионам, в целях получения постоянной прибыли, вышла с абсурдно-бредовой идеей. Существующему Союзу автолюбителей надо предложить такой же экзамен для руководящего административного аппарата автошкол, с целью повышения качества обучения. Прием экзаменов проводить в присутствии людей из Союза автолюбителей.
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Димон10:18, 29.01.2018#
Сначала придумали каждые 10 лет менять права (мотивация у всех так), затем придумали лицензию автошкол, затем специально оборудованную машину, потом отменили экстернат, теперь обязательную пересдачу ПДД при замене прав(наверняка не бесплатную) Что дальше? Обязательное обучение в лицензированной автошколе? Со справкой этой вообще достали водитель может заболеть за 10 лет. . . Инфаркт может прихватить в тот же день когда ты эту справку получил!!!!! И справками давно уже все торгуют почти открыто. А вот ввести пожизненное лишение для мар-багдасарянов - слабо, Уголовную ответственность за алкоголь - тоже. У нас законы против честных людей принимают.
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Псевдоним11:18, 29.01.2018#
А кто-нибудь хоть когда вёл статистику нарушений ПДД по возрастным и другим категориям? Предложил Союз Автошкол - каких и что это за организация, её состав? Вот здесь и возникает конфликт интересов, предпосылка к коррупции. Причём здесь Союз(?) и переэкзаменовка в ГИБДД? Каким боком, кроме заинтересованности, они связаны. Пройти курс в автошколе и потом сдать экзамены в ГИБДД - вот предполагаемый маршрут.
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А высшее образование тоже будем подтверждать каждые 10 лет??!!!Совсем уже с ума сошли! Это же откровенный сговор автошкол!